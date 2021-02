Nieuwe Nissan Pathfinder op komst

Nissan schroeft de huidige vierde generatie Pathfinder sinds 2012 in elkaar. Dat maakt de grote broer van de Rogue, hier bekend als de X-Trail, een van de oudere modellen van het Nissan-gamma. Op 4 februari trekt Nissan het doek van een compleet nieuwe generatie Pathfinder.

De nieuwe Pathfinder krijgt net als de uitgaande vierde generatie een zelfdragende carrosserie. Het actuele model is in feite een technisch broertje van de Infiniti QX60. Van die QX60 zit een compleet nieuwe generatie in het vat, een auto waar de QX60 Monograph al als concrete voorbode van diende. Dat de nieuwe Pathfinder en de nieuwe QX60 op technisch vlak overeenkomen, is evident. De voor- of vierwielaangedreven Pathfinder, waarvan naast een benzineversie met V6 waarschijnlijk ook weer een hybrideversie leverbaar wordt, biedt straks weer plek aan zeven inzittenden. Het is overigens ook niet ondenkbaar dat Nissan de Pathfinder uitrust met de geblazen 2,0-liter viercilinder met variabele compressie. De huidige Pathfinder is 5 meter lang en is daarmee langer dan zowel de duurdere Murano (4,89 meter) als de goedkopere Rogue (4,65 meter).

De nieuwe Pathfinder kan wat Nissan betreft niet vroeg genoeg komen. De auto opereert in marktsegment dat met name in de Verenigde Staten populair is, een segment waarin de Pathfinder auto's als de Honda Pilot en Toyota Highlander tegenover zich krijgt. In 2019 verkocht Nissan nog een kleine 66.000 Pathfinders in de Verenigde Staten. Vorig jaar bleef de verkoopteller van het model op 48.579 stuks steken. Daarmee verkoopt de Parthfinder minder goed dan bijvoorbeeld de Sentra (94.646 stuks) en Altima (137.988 stuks), maar wel beter dan instapsedan Versa (48.273). De Nissan Rogue was met net geen 228.000 verkochte exemplaren vorig jaar het populairste model van Nissan, al vallen hier zowel de Rogue (X-Trail) als Rogue Sport (Qashqai) onder. Ook SUV Murano vond met een verkoopaantal van 58.255 stuks vorig jaar meer nieuwe Amerikaanse baasjes.