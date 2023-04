Nissan Pathfinder Concept: opsplitsing!

Hoewel je in Nederland geen Nissan Pathfinder kunt bestellen, is de kans groot dat de modelnaam je toch iets zegt. Dat kan heel goed kloppen. Tussen 2000 en 2001 verkocht Nissan in Nederland heel even een Nissan Pathfinder in ons land. Enkele jaren later keerde de modelnaam in Europa terug. Nissan plakte 'm toen op de SUV-broer van de Navara, al ging dat model buiten Europa als Frontier door het automobiele bestaan. Tegenwoordig kun je in Nederland dus al jaren geen Nissan Pathfinder meer kopen, maar in onder meer de Verenigde Staten verkoopt Nissan nog wel een SUV met die naam. Sterker nog, de huidige generatie Pathfinder is pas twee jaartjes oud (foto's 8 t/m 11). Nissan wil ook in China graag een SUV met de naam Pathfinder aan de man brengen, maar kiest daarmee niet de makkelijkste weg.

Nissan zou de huidige Pathfinder in China lokaal kunnen gaan bouwen, maar daar ziet het klaarblijkelijk geen heil in. Het merk presenteert op de beursvloer van Auto Shanghai de Nissan Pathfinder Concept, een vooruitblik op een specifiek voor de Chinese markt ontwikkelde SUV. Je zou denken dat het om een licht gewijzigde versie van de huidige Pathfinder gaat, maar niets is minder waar. De auto heeft namelijk een volledig eigen verpakking. Niet alleen zijn zaken als de voor- en achterzijde dus anders, de complete raam- en schouderpartij komt namelijk ook niet overeen met die van de bestaande Nissan Pathfinder. Hoewel dat niet hoeft te betekenen dat al het onderhuidse ook nieuw is, lijkt het er dus op dat Nissan voor de Chinese markt een eigen Pathfinder aan het klaarstomen is.

Het interieur van de Nissan Pathfinder Concept vertoont gelijkenissen met dat van de bestaande Pathfinder. Zo komt de plaatsing van de uitstroomopeningen van het ventilatiesysteem grofweg overeen, maar toch heeft de Chinese Pathfinder een complet eigen interieur. De middentunnel is hoger en ook de algehele vorm van het dashboard is volledig anders dan dat van de Pathfinder die al even bestaat. Technische specificaties geeft Nissan niet vrij. Het ontbreken van uitlaatpijpen onderaan de achterzijde zou erop kunnen wijzen dat Nissan van de Chinese Pathfinder een EV wil maken, maar dat valt dus niet met zekerheid te zeggen.