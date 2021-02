Geheel nieuw: Nissan Pathfinder

Nissan trapt de dag in de VS af met een tweetal belangrijke nieuwkomers. De eerste van die twee is een geheel nieuwe Pathfinder, die geheel naar de laatste mode vermoedelijk avontuurlijker oogt dan zijn gemiddelde koper.

De offroad-hype is helemaal op stoom in de VS. SUV’s waren al populair, maar in de slipstream van echte offroaders als de Jeep Wrangler en de nieuwe Ford Bronco zien hoogpotige gezinsauto’s er de laatste tijd steeds stoerder uit.

Die trend gaat ook niet voorbij aan de Pathfinder. Terwijl de uitgaande generatie van die zevenzitter nog een keurige, afgeronde koets heeft, is de nieuwe duidelijk vierkanter en stoerder. Hoewel vierwielaandrijving uiteraard leverbaar is en de auto volgens Nissan met dik 2.700 kg meer mag trekken dan zijn concurrenten, ligt de focus toch gewoon op het brave gezinswerk. Daarom biedt de auto nu standaard plaats aan acht personen, al zijn er ook zevenzits-configuraties met ‘captain’s chairs’ beschikbaar.

Het interieur oogt modern en biedt een 9-inch touchscreen, een instrumentarium van 12,3 inch en een head-updisplay van 10,8 inch. Lekker aan de maat dus, net als de motor. Nissan monteert in de VS de vertrouwde 3,5-liter V6, een motor van de VQ-familie die in in feite bijvoorbeeld ook in de aloude 350Z te vinden was. In zijn nieuwste vorm levert het blok 284 Amerikaanse pk’s, ofwel 288 ‘Europese’. De V6 is niet langer gekoppeld aan een CVT, maar aan een moderne negentraps automaat.

De V6 bewijst ook dat we de Pathfinder in Europa niet hoeven te verwachten, in ieder geval niet in deze vorm. De grote Nissan opereert in een segment dat in ons werelddeel lange tijd niet bestond, maar dat met de komst van de Ford Explorer en Toyota Highlander nu toch de overstap lijkt te maken. Deze voor Amerikaanse begrippen middelgrote zevenzitters zijn in de VS en Canada niet aan te slepen.

Ooit was er in Nederland trouwens wel een Nissan Pathfinder. Die begon zijn carrière hier in 2000 met een modelreeks die hier altijd erg zeldzaam is gebleven. Meer succes kwam er vanaf 2005, toen de Pathfinder als het SUV-broertje van de Navara-pick-up op de Europese prijslijsten stond. Die Navara heet in Amerika Frontier en is tegelijkertijd met de Pathfinder helemaal in het nieuw gestoken. Daarover later meer.