Infiniti QX60 Monograph is zevenzits kristallen bol

Infiniti kan wel een verkoopboost gebruiken. Wegens uitblijvend succes in Europa trok het merk zich begin dit jaar terug uit ons werelddeel, en ook in de Verenigde Staten noteert Infiniti in de verkoopstatistieken geen indrukwekkende cijfers achter zijn naam. Het merk mikt op SUV-uitbreiding, en dat is met bovenstaande in het achterhoofd natuurlijk geen gekke keuze. Infiniti komt met een coupéderivaat van de in 2017 gelanceerde QX50, die QX55 gaat heten. Maar er zit meer nieuws in het vat! Infniti komt op termijn namelijk met een compleet nieuwe SUV met drie zitrijen!

Infiniti plakt het woord 'Monograph' achter typenaam QX60 van zijn zojuist onthulde model. Wie het Infiniti-nieuws de laatste jaren op de voet heeft gevolgd, weet dat dat woord is voorbehouden aan relatief productierijpe studiemodellen van het merk. De QX60 is vooral herkenbaar als Infiniti, Het model heeft dan ook een neuspartij die met zijn met concave lijnen getekende grille en QX50-achtige koplampen prima bij de rest van de Infiniti-familie past. Wel is de indeling van die kijkers nieuw, het zou zomaar kunnen dat deze gesegmenteerde ledsignatuur op termijn op meer modellen terugkeert. De achterlichten van de splinternieuwe concept-car zijn optisch met elkaar verbonden door een zwarte strook, wat we bij het merk nog niet eerder hebben gezien. Meer conceptuele glimmers? Waarschijnlijk wel. Zo zijn de portiergrepen in de deuren verzonken en hangt er onderaan de bilpartij een wel heel opvallende achterbumper, compleet met een deel dat uit glanzend chroom opgetrokken lijkt. Beeldmateriaal van het interieur houdt Infiniti, net als technische gegevens, nog even voor zichzelf. Het is aannemelijk dat de uiteindelijke productieversie op technisch vlak sterk leunt op de QX50. Eenmaal op de markt moet de QX60 het onder meer opnemen tegen de Lexus RX en de Lincoln Nautilus.

Toevoeging

Wat de QX60 toevoegt aan het SUV-gamma van Infiniti? De QX50 moet het met vier tot vijf zitplaatsen doen, deze QX60 is een SUV met drie zitrijen en plek voor zeven personen. De QX80 biedt dat eveneens, al is die aan de Nissan Patrol gelieerde SUV van een heel andere orde. Hoewel 'QX60' ons in Europa niet bekend in de oren klinkt, levert Infiniti in de Verenigde Staten al jaren een auto met die naam. Het model kwam in 2012 op de markt als JX35, maar werd een jaar later omgedoopt tot QX60. De nog altijd leverbare huidige QX60 staat op een verlengde versie van het platform dat Nissan onder de voorlaatste Murano toepaste. Een groot verschil met de QX50: de QX60 is een zevenzitter met drie zitrijen en ook de nieuwe QX60 volgt dus dat concept straks.