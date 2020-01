Nieuwe Nissan Pathfinder buiten de deur

Nissan is in de Verenigde Staten aan het testen geslagen met een volledig nieuwe Pathfinder. De SUV volgt het model op dat sinds 2012 in de Amerikaanse orderboeken staat.

De auto die eind jaren tachtig als Nissan Terrano in de Nederlandse verkooplijsten verscheen, ging in onder meer de Verenigde Staten al als Pathfinder door het leven. De tweede en derde generatie Pathfinder kwamen, overigens wél gewoon als Pathfinder', ook naar Nederland, maar het huidige in 2012 gepresenteerde model is nooit naar ons deel van de wereld gekomen. Nissan, dat per generatie Pathfinder nog weleens overstapte van een ladderchassis naar een zelfdragende carrosserie en vice versa, is nu bezig met een compleet nieuw model.

De huidige Pathfinder heeft in tegenstelling tot zijn voorganger een zelfdragende carrosserie en maakt gebruik van het Nissan D-platform waar ook Infiniti-broer QX60 op is geplaatst. Het is niet ondenkbaar dat Nissan de aanstaande Pathfinder op een doorontwikkelde versie van die basis parkeert. De koets van deze vijfde Pathfinder is nog fanatiek beplakt met stickerwerk en Nissan heeft die plakkers zodanig aangebracht dat die de vorm van de koets enigszins vertekenen. De voor- of vierwielaangedreven Pathfinder, waarvan waarschijnlijk ook weer een hybrideversie leverbaar word, laat in de tweede helft van dit jaar zijn definitieve gezicht zien.

De Pathfinder werd vorig jaar in de Verenigde Staten 65.691 keer nieuw verkocht. Daarmee liepen de verkopen met een kleine drie procent terug ten opzichte van 2018, terwijl de verkopen van Nissan over de gehele linie in 2019 met een kleine 9 procent daalden. De Pathfinder, die in de Verenigde Staten een stapje boven de Rogue (X-Trail) staat, heeft een Amerikaanse vanafprijs van $ 31.680, omgerekend zo'n € 28.600. Voor dat bedrag krijg je de sleutels van een 5 meter lange zevenzits SUV overhandigd die standaard is uitgerust met een 3,5-liter V6 die 288 pk en 351 Nm ophoest.