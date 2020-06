Nu officieel: nieuwe Nissan Rogue

Nissan heeft zojuist de nagelnieuwe Rogue aan de wereld voorgesteld. De uitgaande Rogue is in feite de voor de Amerikaanse markt bestemde X-Trail en dat betekent dat deze nieuwe SUV een zéér nauwkeurig beeld geeft van wat we van de voor Europe bestemde X-Trail kunnen verwachten.

Nissan doet bijzonder goede zaken met de Rogue. De evenknie van de voor de Europese markt bestemde X-Trail, de twee verschillen momenteel met name op motorisch vlak van elkaar, is met name in de Verenigde Staten zéér succesvol. Sterker nog, met in 2019 ruim 350.000 verkochte exemplaren was de SUV vorig jaar na de Toyota RAV4 (448.071 exemplaren) en de Honda CR-V (350.447 exemplaren) de populairste personenauto in dat land. Hoewel het vooraf leek dat de X-Trail op een doorontwikkelde versie van het huidige CMF-platform zou komen te staan, spreekt Nissan over een geheel nieuw platform. Komt het uiterlijk van deze nieuwe Rogue je enigszins bekend voor? Dat kan natuurlijk kloppen. De algehele vorm van de auto vertoont invloeden van de in 2018 gepresenteerde Xmotion Concept, al gaven de eerder gelekte patentplatenen foto's al meer van het definitieve ontwerp weg.

Korter

De nieuwe Rogue is met zijn lengte van 4,65 marginaal langer dan korter dan het uitgaande model. De wielbasis blijft met 2,71 meter onveranderd. De nieuwe hoogpotige Nissan is 1,7 meter hoog, slechts enkele millimeters lager dan zijn voorganger. De voorzijde van de nieuwe Rogue heeft een stevig uitvergrote versie van Nissan's V-Motiongrille, een exemplaar dat aan weerszijden wordt vergezeld door gespleten lichtunits waarbij de led-dagvrijverlichting in de bovenste verdieping is verwerkt. Hoewel de raampartij sterk overeen lijkt te komen met die van de huidige Rogue en X-Trail, is de boel toch echt opnieuw getekend. De raamlijn loopt ter hoogte van de D-stijl scherper op, terwijl daaronder een meer uitgesproken 'heup' boven de achterste wielkast is te zien. Aan de achterkant is de nieuwe Rogue nog altijd herkenbaar als Rogue, al is het 'vak' voor de kentekenplaat minder afgebakend en wordt de boel hier overkapt met een meer uitgesproken en min of meer over de gehele kont lopende vouw. Handig voor de instap achterin: de achterportieren openen in een hoek van bijna negentig graden.

Interieur

Helemaal nieuw is het interieur. Het inmiddels op leeftijd geraakte binnenste van de huidige generatie Rogue en X-Trail wordt vervangen door een strakker getekend interieur met een hoog op het dashboard geplaatst 9 inch groot infotainmentscherm. Een verdieping eronder vinden we voortaan de ventilatieroosters. Opvallend is de veel prominenter aanwezige brede middentunnel die overloopt in de middenarmsteun. Achter het nieuwe en rijkelijk met knoppen bezaaide stuurwiel plaatst Nissan een 12,3-inch groot digitaal instrumentarium. Dit digitale display is niet standaard. De basisversies hebben voortaan een 7 inch in plaats van een 5 inch groot scherm tussen de analoge klokken. Ook is een 10,8-inch kleuren head-updsplay beschikbaar. De transmissie, in de Rogue altijd een automaat, bedien je met een klein knuppeltje op de middentunnel.

Één motor

Nissan presenteert de Rogue vooralsnog met één krachtbron: een 2,5-liter grote viercilinder die 184 pk en 245 Nm sterk is. Die benzinemotor is gekoppeld aan een Xtronic-CVT, een continue variabele transmissie met voorgeprogrammeerde versnellingen. De Rogue, vooralsnog alleen een vijfzitter al komt er waarschijnlijk ook een versie met een derde zitrij, is zowel met voor- als met vierwielaandrijving te krijgen. Net als meer moderne modellen van het merk komt de auto onder meer beschikbaar met ProPilot, een systeem waarmee je semi-autonoom op de snelweg je gang kunt gaan, al behoort autonoom inhalen niet tot de mogelijkheden en moet je altijd je handen aan het stuur houden. Nissan Safety Shield, een uitgebreid pakket passieve en actieve veiligheidssystemen dat onder meer dodehoekdetectie, lane departurewarning, automatisch grootlicht en Rear Automatic Breaking omvat, is standaard.

We verwachten de Europese tweelingbroer van deze nieuwe Rogue over niet al te lange tijd als X-Trail te kunnen verwelkomen.