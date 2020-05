Nieuwe Mercedes-Benz S-klasse vanuit elke hoek

Het is Mercedes-Benz niet gelukt om de gloednieuwe S-klasse onder de pet te houden tot aan de grote onthulling, want het vlaggenschip van het Duitse merk is gelekt op het Franse Worldscoop. Leuk voor ons: we zien de nieuwe S-klasse vanuit élke hoek.

Het is geen geheim dat Mercedes-Benz bezig is met de ontwikkeling van een geheel nieuwe generatie van de S-klasse. Na een carrière van zeven jaar is het voor de huidige S-klasse ook wel tijd om het bijltje erbij neer te gooien. Sinds 2018 is het flink turven hoe vaak de nieuwe generatie gecamoufleerd is gespot, want de ontwikkelaars hebben ruim de tijd genomen om de auto op de openbare weg te testen. Echte gelekte beelden van de definitieve koets bleven echter uit, tot nu!

Hoewel overduidelijk is te zien dat het om een S-klasse gaat, heeft Mercedes-Benz de auto rondom compleet vernieuwd. De trend om de grille aan de voorkant van een auto een slag groter te maken, gaat ook niet aan de neus van de S-klasse voorbij. De koplampen zijn volgens Mercedes’ nieuwe ontwerpstijl getekend en worden hoogstwaarschijnlijk standaard voorzien van de nieuwste led-matrixtechnieken. Aan de achterkant tekent Mercedes beduidend strakkere achterlichten, die worden verbonden door middel van een doorlopende verchroomde strip.

Binnenin wordt het MBUX-multimediasysteem in tweeën gesplitst. Een vrij breed beeldscherm wordt achter het stuur geplaatst en voor het eerst vindt een gigantisch tweede scherm zijn weg naar de middentunnel. Als je de vergelijking per se wilt maken: inderdaad, het heeft veel weg van het scherm uit de Tesla Model S. Het scherm in de Mercedes oogt echter wel een maatje groter. Verder is er weinig poespas te vinden op het dashboard. De gelekte foto’s geven ook een beeld van de achterbank. Daar kunnen passagiers zich, zoals te verwachten valt, wentelen in ongekende luxe. In totaal tellen we drie schermen: voor de neus van beide achterpassagiers en in de armsteun voor de persoonlijke regeling van bijvoorbeeld het klimaat achter in de S-klasse.

Verwacht net als nu plug-in hybride aandrijflijnen, maar geen volledig elektrische variant. Mercedes werkt namelijk aan een elektrische broer in de vorm van de EQS. De introductie van de nieuwe S-klasse staat voor later dit jaar in de agenda.