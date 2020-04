Nieuwe Mercedes-Benz S-klasse in beeld

Zelden passeerden zoveel strekkende meters gecamoufleerde Mercedes-Benz de revue als de afgelopen weken. Daar is maar één oorzaak voor aan te wijzen: in Stuttgart wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe S-klasse en dat betekent dat die topsedan zich geregeld buiten de deur begeeft. Ook vandaag is het nieuwe vlaggenschip van Mercedes-Benz weer in de openbaarheid getreden. Ditmaal is meer van het koetswerk van de nieuwe limousine zichtbaar.

De S-klasse is van oudsher het model dat Mercedes-Benz volpompt met interessante nieuwe technieken en dus is het niet verwonderlijk dat de topsedan voor zijn daadwerkelijke presentatie uitvoerig aan de tand wordt gevoeld. De nieuwe S-klasse lijkt op designvlak niet voor een revolutie te gaan zorgen. Ook de aankomende generatie van het model draagt een relatief klassiek vormgegeven sedankoets waarin ronde vormen en uiteraard de nodige vierkante centimeters chroomwerk het beeld bepalen. Wél lijkt de S-klasse een stuk te groeien ten opzichte van het huidige model. En dat belooft wat.

Mercedes-Benz voert de huidige S-klasse namelijk in diverse lengtevarianten waarvan de kortste zich uitstrekt over een afstand van 5,12 meter. Daarboven staat een Long-variant met een met 13 centimeter tot 3,17 meter verlengde wielbasis. Die uitgerekte S-klasse heeft een wagenlengte van 5,25 meter, al moet ook die auto zijn meerdere erkennen in de 5,45 meter lange Maybach- en 6,5 meter lange Pullman-varianten.

Natuurlijk is de nieuwe S-klasse niet alleen interessant vanwege zijn afmetingen. Het ligt in de lijn der verwachting dat de auto onder meer op het gebied van autonome techniek een stap maakt. Het interieur lijkt daarbij een meer high-tech-sfeer te gaan ademen dan het huidige S-binnenste. De nieuwe S-klasse komt niet in volledig elektrische vorm beschikbaar, daar heeft Mercedes-Benz de EQS voor achter de coulissen staan.

We verwachten de nieuwe S-klasse later dit jaar nog in zijn geheel te zien. Ongetwijfeld wordt in de aanloop naar de onthulling meer over de topsedan bekendgemaakt.