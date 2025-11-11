Er waait een stevige vernieuwingswind in Stuttgart. Mercedes-Benz heeft een arsenaal nieuwe modellen in pijplijn zitten en de nieuwe Mercedes-Benz GLB is er een daarvan. Van die nieuwe SUV kunnen we je nu meer laten zien.

De Mercedes-Benz A-klasse verdwijnt en ook de B-klasse krijgt geen opvolger. De GLA, GLB en CLA zijn de modellen die in wat Mercedes-Benz als 'de compacte klasse' ziet de kar moeten trekken. De Mercedes-Benz CLA en CLA Shooting Brake zijn recent volledig vernieuwd en de GLB is de volgende die op het punt staat van generatie te wisselen. De GLB volgt het pad van die nieuwe CLA's. De SUV kan het slechter treffen.

Mercedes-Benz deelt foto's waarop te zien is hoe een gecamoufleerde nieuwe GLB aan koudetests wordt onderworpen. Het stickervelletje zit zo strak, dat al een handjevol designelementen zijn te ontwaren. De SUV krijgt een front met daarin relatief hoog geplaatste koplampen met eronder een flinke grille. Ook zien we globaal hoe de achterlichten zijn gevuld. Wat duidelijk is, is dat ze middels een strip met elkaar zijn verbonden. Interessant is dat de basisvorm van de nieuwe GLB niet sterk wijzigt ten opzichte van het huidige model. Dat betekent dat ook de nieuwe GLB een daklijn heeft die ver naar achteren doorloopt. De achterklep staat opnieuw vrijwel verticaal.

Het interieur van de nieuwe SUV vertoont sterke gelijkenissen met dat van de CLA. Goed nieuws: de SUV komt opnieuw als vijf- en als zevenzitter op de markt.

Specificaties Mercedes-Benz GLB

De nieuwe Mercedes-Benz GLB krijgt net als zijn voorganger een elektrische versie. Die gaat niet EQB, maar 'GLB met EQ Technologie' heten. Vooral aan de voorzijde is de elektrische GLB van de benzineversies te onderscheiden. Voor officiële specificaties is het nog te vroeg, maar de elektrische CLA geeft in grote lijnen gelukkig weg wat je straks van de elektrische GLB kan verwachten. Die elektrische Mercedes-Benz CLA is er met 58 kWh en 85 kWh accu's. Het kleinste pakket wordt in die aalgladde sedan gecombineerd met een 224 pk sterke elektromotor, terwijl de 85 kWh-versie zijn krachten aan een 272 pk sterk exemplaar stuurt. Daarbij is er ook een vierwielaangedreven versie met twee samen 354 pk krachtige elektromotoren. De versie met het grootste bereik, noteert een actieradius van maar liefst 777 kilometer achter zijn naam. Dat haalt de elektrische GLB door zijn vorm waarschijnlijk niet, al verwachten we dat de GLB uit dezelfde accu toch minstens 600 kilometer haalt.

Net als de CLA komt ook de Mercedes-Benz GLB met mild-hybride benzinemotoren op de markt. Kijk niet gek op als dezelfde 156 pk, 184 pk en en 211 pk sterke mild-hybride machines die in de CLA liggen hun weg vinden naar de GLB.

Voorlopig is het vooral puur speculatiewerk. Op 8 december gaat het doek van de nieuwe Mercedes-Benz GLB. Kom dan zéker even terug naar AutoWeek.nl.