Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Nieuwe Mercedes-Benz GLB €5.500 goedkoper door nieuwe versie

Minder vermogen, kleiner bereik én een lagere prijs

16
Mercedes-Benz GLB 200
Lars Krijgsman
16

De elektrische Mercedes-Benz GLB met EQ-technologie wordt duizenden euro's goedkoper zonder dat Mercedes aan het afprijzen is geslagen. Er is een nieuwe motorvariant die de elektrische SUV een aanzienlijk lagere vanafprijs oplevert.

De nieuwe Mercedes-Benz GLB vervangt zowel de GLB als de elektrische EQB. Hoe dat komt? De elektrische versies worden in tegenstelling tot bij de vorige generatie niet als los EQB-geheten model gevoerd, maar vallen met de toevoeging 'met EQ-technologie' gewoon onder de GLB-modelparaplu. De elektrische Mercedes-Benz GLB met EQ-technologie had tot op heden een vanafprijs van €57.184 en was daarmee in absolute zin veel duurder dan voorganger EQB (vanaf €51.356). Nu komt er een eenvoudigere motorversie bij die de vanafprijs meer op het niveau van de vorige EQB brengt.

Een stapje onder de 272 pk sterke GLB 250+ met 85 kWh accu en 632 kilometer bereik zet Mercedes-Benz de GLB 200. Die is op elk vlak minder bedeeld. Hij heeft een 58 kWh accu en een 224 pk sterke elektromotor. Daar perst de Mercedes-Benz GLB 200 een rijbereik van maximaal 430 kilometer uit. Hij biedt dus minder dan een GLB 250+, maar is dan ook goedkoper. Hij kost minimaal €51.739 en is daarmee zo'n €5.500 goedkoper dan de tot voor kort goedkoopste elektrische GLB. Zijn nieuwe vanafprijs van €51.739 brengt de instapper meer op het niveau van dat van voorganger EQB. De elektrische Mercedes-Benz GLB 200 is er als Business Solution en staat daarnaast als duurdere Business Solution Luxury en Business Solution AMG op de prijslijst.

Prijzen elektrische Mercedes-Benz GLB met EQ-technologie - maart 2026

VermogenAccuActieradiusUitvoeringVanafprijs
GLB 200224 pk58 kWh430 kilometerBusiness Solution€51.739
GLB 200224 pk58 kWh418 kilometerBusiness Solution Luxury€54.764
GLB 200224 pk58 kWh414 kilometerBusiness Solution AMG€56.700
GLB 250+272 pk85 kWh632 kilometerBusiness Solution€57.184
GLB 250+272 pk85 kWh613 kilometerBusiness Solution Luxury€60.209
GLB 250+272 pk85 kWh607 kilometerBusiness Solution AMG€62.145
GLB 350 4Matic354 pk85 kWh597 kilometerBusiness Solution AMG€68.195
16 Bekijk reacties
Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLB Elektrische Auto

PRIVATE LEASE Mercedes-Benz GLB

INFO

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Mercedes-Benz GLB 200 Premium Plus 163 PK Trekhaak | Matrix led koplampen | Achterbank verstelbaar | Verwarmde voorstoelen

Mercedes-Benz GLB 200 Premium Plus 163 PK Trekhaak | Matrix led koplampen | Achterbank verstelbaar | Verwarmde voorstoelen

  • 2021
  • 85.552 km
€ 34.900
Mercedes-Benz GLB 250+ Business Solution AMG 85.5 kWh | Panoramadak | Sportstoelen| | Matrix led | AMG-velgen 20" | Memorypakket |

Mercedes-Benz GLB 250+ Business Solution AMG 85.5 kWh | Panoramadak | Sportstoelen| | Matrix led | AMG-velgen 20" | Memorypakket |

  • 2026
  • 10 km
€ 69.669
Mercedes-Benz GLB 250+ Business Solution AMG 85.5 kWh | Panoramadak | Premium Plus pakket | Burmester | MULTIBEAM LED | Head-up display |

Mercedes-Benz GLB 250+ Business Solution AMG 85.5 kWh | Panoramadak | Premium Plus pakket | Burmester | MULTIBEAM LED | Head-up display |

  • 2026
  • 10 km
€ 69.428

Lees ook

Nieuws
Mercedes-Benz GLB

Nieuwe, elektrische Mercedes-Benz GLB flink duurder dan EQB

Mercedes-Benz GLB

Nieuwe Mercedes-Benz GLB: ruimer en (veel) meer elektrisch dan ooit

Nieuws
Mercedes-Benz GLB spyshots

Mercedes-Benz GLB doet nog maar eens wat kleren uit

Nieuws
Spyshots Mercedes-Benz GLB

Nieuwe Mercedes-Benz GLB klaar voor debuut

Nieuws
Mercedes-Benz GLB

Nieuwe Mercedes-Benz GLB: elektrisch of benzine, vijf- of zevenzitter

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (16)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.