De elektrische Mercedes-Benz GLB met EQ-technologie wordt duizenden euro's goedkoper zonder dat Mercedes aan het afprijzen is geslagen. Er is een nieuwe motorvariant die de elektrische SUV een aanzienlijk lagere vanafprijs oplevert.

De nieuwe Mercedes-Benz GLB vervangt zowel de GLB als de elektrische EQB. Hoe dat komt? De elektrische versies worden in tegenstelling tot bij de vorige generatie niet als los EQB-geheten model gevoerd, maar vallen met de toevoeging 'met EQ-technologie' gewoon onder de GLB-modelparaplu. De elektrische Mercedes-Benz GLB met EQ-technologie had tot op heden een vanafprijs van €57.184 en was daarmee in absolute zin veel duurder dan voorganger EQB (vanaf €51.356). Nu komt er een eenvoudigere motorversie bij die de vanafprijs meer op het niveau van de vorige EQB brengt.

Een stapje onder de 272 pk sterke GLB 250+ met 85 kWh accu en 632 kilometer bereik zet Mercedes-Benz de GLB 200. Die is op elk vlak minder bedeeld. Hij heeft een 58 kWh accu en een 224 pk sterke elektromotor. Daar perst de Mercedes-Benz GLB 200 een rijbereik van maximaal 430 kilometer uit. Hij biedt dus minder dan een GLB 250+, maar is dan ook goedkoper. Hij kost minimaal €51.739 en is daarmee zo'n €5.500 goedkoper dan de tot voor kort goedkoopste elektrische GLB. Zijn nieuwe vanafprijs van €51.739 brengt de instapper meer op het niveau van dat van voorganger EQB. De elektrische Mercedes-Benz GLB 200 is er als Business Solution en staat daarnaast als duurdere Business Solution Luxury en Business Solution AMG op de prijslijst.

Prijzen elektrische Mercedes-Benz GLB met EQ-technologie - maart 2026