Mercedes-Benz GLB doet nog maar eens wat kleren uit

De nieuwe Mercedes-Benz GLB komt er nu echt aan. Op 8 december gaat het doek er definitief af, maar voor het zover is schraapt Mercedes nog maar eens wat camouflagemateriaal van de SUV.

Sommige nieuwe automodellen verschijnen als een totale verrassing, anderen zien we al van verre aankomen. De Mercedes-Benz GLB hoort zonder twijfel in die laatste categorie. De auto werd in vermomde vorm al door Mercedes-Benz getoond en deed de afgelopen maanden in kleine stapjes steeds meer camouflage ‘uit’. Daar komt nu weer een stapje bij, want ten opzichte van de eerder deze week gespotte GLB zijn deze exemplaren toch weer wat naakter, vooral op de flanken. Geinig trouwens: bijna een jaar geleden zagen we de GLB al voor het eerst!

Dat is ook meteen het slechte nieuws, want de zijkant is niet de kant waar we verrassingen verwachten. De handgrepen zijn nog wel een opmerking waard, want het gaat opnieuw om traditionele exemplaren en dus niet om de ‘gladde’ uitklap-grepen die we op de nieuwe CLA meestal wel aantreffen. Misschien schrapt Mercedes die grepen dus helemaal, om voor te sorteren op een mogelijk Chinees verbod op elektronische deurgrepen en de veiligheidsrisico’s daarvan te elimineren.

Voor- en achterzijde zullen designtechnisch evengoed verrassender zijn. Hier blijven de details nog even geheim, al kunnen we al wel concluderen dat de achterlichten een opvallende vorm krijgen. De nieuwe GLB combineert de sterke punten van de huidige GLB, de huidige EQB (=elektrische GLB) en de nieuwe CLA in één auto. Hij heeft dezelfde basisvorm als de GLB en EQB, zal verkrijgbaar zijn als vijfzitter en zevenzitter en staat op het hypermoderne platform van de CLA. Dat betekent dat de auto ‘electric first’ is er er meerdere elektrische versies zullen komen, maar dat de auto ook met mild-hybride benzinemotoren zal verschijnen.

Op 8 december heeft de Mercedes-Benz GLB geen geheimen meer, want dan vindt de onthulling plaats. En ja, ook dat is al gewoon officieel bekend.