De Mercedes-Benz GLB was er vooralsnog alleen met elektrische aandrijflijnen. Voordat Mercedes-Benz er zelf ruchtbaarheid aan geeft, kan AutoWeek je de prijzen van de hybride GLB vertellen.

De Mercedes-Benz GLB vervangt binnen de Mercedes-gelederen twee modellen: de vorige GLB en de elektrische EQB. De nieuwe GLB is er met hybride aandrijflijnen en is er als 'GLB met EQ-technologie' ook met elektrische. Een elektrische Mercedes-Benz GLB kost minimaal €51.739. Een GLB met benzinemotor is een stuk duurder.

De hybride Mercedes-Benz GLB heeft een vanafprijs van €55.074. Voor dat geld krijg je de GLB 180 met 136 pk sterke benzinemotor die bijval krijgt van 30 pk aan elektrokracht. Hoewel de GLB met benzinemotoren aanvankelijk een mild-hybride leek te zijn, hebben we toch te maken met een 'volwaardige hybride'. In alle gevallen heeft de hybride GLB een 1.5-benzinemotor en een 30 pk sterke elektromotor die in de achttrapsautomaat met dubbele koppeling is gehuisvest. Er is een derde koppeling van de partij die de verbrandingsmotor volledig van de transmissie kan loskoppelen. Wie minder dan 30 pk van de aandrijflijn vraagt, kan kortstondig elektrisch rijden.

De Mercedes-Benz GLB 180 snelt vanuit stilstand in 9,7 seconden naar 100 km/h en is goed voor een gemiddeld verbruik van 5,7 l/100 kilometer. Voor meer vermogen heeft Mercedes-Benz de 163 pk (+30 pk) sterke GLB 200 die minimaal €60.457 kost in de aanbieding. Die is er ook met 4Matic-vierwielaandrijving. Bovenaan de krachtladder staat de 190 pk sterke GLB 220 die er alleen met 4Matic-vierwielaandrijving is en die minimaal €71.520 kost.

Benzine of elektrisch

De elektrische Mercedes-Benz GLB is er vanaf iets minder dan €52.000 en biedt voor ruim €3.000 minder direct meer vermogen (224 pk). Bedankt bpm. De reguliere bagageruimte van de hybride GLB is gelijk aan die van de elektrische, al biedt de elektrische GLB daarnaast nog een frunk met een capaciteit van 127 liter. Ongeacht de gekozen aandrijflijn is de nieuwe Mercedes-Benz GLB er optioneel met een derde zitrij.

Als je een hybride Mercedes-Benz GLB 180 kiest, dan mag je 1.600 kilo trekken. De 200 is goed voor een maximum aanhangergewicht van 1.800 kilo. De GLB 200 4Matic en GLB 220 4Matic mogen tot 2.000 kilo trekken. De elektrische GLB 200 en 250 mogen 1.500 trekken, de 350 4Matic 2.000 kilo.

Prijzen hybride Mercedes-Benz GLB