Nieuwe, elektrische Mercedes-Benz GLB flink duurder dan EQB

De nieuwe Mercedes-Benz GLB volgt het pad van de CLA. Dat betekent dat de auto op een gloednieuw platform staat en er zowel elektrische als niet-elektrische versies komen, waarbij de EV’s het voortouw namen bij de ontwikkeling. Een verschil met de CLA is dat de elektrische GLB in de EQB een directe voorganger heeft. Dat was/is immers de elektrische versie van de uitgaande GLB, terwijl Mercedes beide varianten nu onder één naam samenvoegt.

Nog een verschil is het introductiebeleid. De nieuwe CLA was er aanvankelijk alleen als dure en luxueuze Launch Edition, maar bij de nieuwe GLB staan er meteen vier verschillende uitvoeringen klaar. Die vier uitvoeringen zijn verdeeld over twee motorversies, maar wel allemaal elektrisch. Prijzen van niet-elektrische GLB’s volgen later. De basisversie heet (voorlopig) GLB 250+ Business Solution en kost €57.164. Dat is flink meer dan de €51.356 die Mercedes-Benz wil hebben voor een vergelijkbare EQB, de EQB 250+ Business Solution. Je krijgt daarvppr uiteraard ook wat terug. Een nieuw platform en geheel nieuw interieur bijvoorbeeld, maar ook een accu met 85 in plaats van 71 kWh aan capaciteit. Daarmee komt de nieuwe GLB 250+ op papier 630 kilometer ver, tegen 534 voor zijn directe voorganger. Het vermogen stijgt van 190 naar 272 pk. Laden gaat ook veel sneller en de GLB heeft een ‘frunk’ die zeker in het geval van de zevenzits variant (optie van €1.331) van flinke meerwaarde kan zijn. Een opvallend nadeel van de nieuwkomer is het verbruik, want in theorie verbruikt de GLB met 15,8 kWh per 100 kilometer onverwacht meer dan de EQB (15,2).

Wie toch wat meer luxe wenst, kan de GLB 250+ ook bestellen als Business Edition Luxury. Die kost €60.189 en heeft onder meer het Advanced Plus Pakket standaard. Daarmee krijg je keyless entry met elektronische deurgrepen, extra camera’s en sfeerverlichting, een armsteun achter en een draadloze lader voor je smartphone. Liever sportiever? Dat kan ook, met de GLB 250+ Business Solution AMG. Die kost €62.730 en heeft uiteraard alle uiterlijke aankleding die je van zo’n AMG-line mag verwachten. Wie ook de bijbehorende kracht wenst, kan bij gebrek aan een echte AMG-versie alvast kiezen voor de GLB 350 4Matic Business Solution AMG. De elektrische versie met vierwielaandrijving is 354 pk sterk en kost €68.780. Het verbruik van deze variant is uiteraard wel wat hoger, dus moet je hier genoegen nemen met een rijbereik van ‘maar’ 596 kilometer.