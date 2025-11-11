Ga naar de inhoud
Elektrisch én AMG: bij de nieuwe Mercedes-Benz GLA kan het wel

Over drie drielettercombinaties

Mercedes-Benz GLA AMG
Jan Lemkes

Elektrische AMG’s zijn er al een tijdje, maar een elektrische EQA met AMG-label kennen we nog niet. Dat gaat veranderen als de opvolger komt, die trouwens weer gewoon GLA gaat heten. Wie heeft er zin in wat lekkere drielettercombinaties?

EQA, GLA, AMG. Driemaal drie letters, die in het geval van de auto boven dit verhaal in zekere zin allemaal van toepassing zijn. Eerst ‘EQA’. Dat is de voorganger van deze auto en de kleinste elektrische SUV die Mercedes op dit moment in zijn aanbod heeft. Je hoeft niet heel scherp te zijn om te zien dat een EQA gewoon een elektrische GLA is, en in de toekomst heet ook de elektrische versie van die auto gewoon GLA. De even compacte als pakkende toevoeging ‘with EQ Technologies’ krijgt dan de taak om de elektrische versie te onderscheiden van de (mild-hybride-)benzinemodellen, die eveneens komen. Precies als bij de nieuwe CLA dus, waarmee de nieuwe GLA uiteraard ook zijn platform deelt.

Die nieuwe GLA lijkt een stuk te groeien ten opzichte van zijn voorganger en oogt daarmee wat zelfverzekerder en meer uitgebalanceerd. Dat wisten we al, want de nieuwkomer op het MMA-platform kwam hier al eerder voorbij. Nieuw zijn de grote wielen, grote remmen en agressieve bumpers van deze auto, die doen vermoeden dat het hier om een AMG-versie gaat. Combineer dat met het feit dat er geen zichtbare uitlaten zijn, en je weet waarom wij mikken op een elektrische GLA met AMG-label. Die zou zomaar eens ‘Mercedes-AMG GLA 35 with EQ Technologies’ kunnen gaan heten, of kortweg ‘Mercedes-AMG GLA 35 EQ. Maar je weet het nooit, met die Mercedes-namen.

