Lexus' plannen voor komende jaren gelekt

Niet alleen Toyota's toekomstplannen zijn op straat komen te liggen, want in één soepele beweging volgen die van haar luxemerk Lexus. Er zit genoeg verandering in de lucht, dat wordt wel duidelijk. Opvallend: de huidige GS lijkt aan haar laatste ronde bezig.

Vermoedelijk tijdens een Amerikaanse dealerpresentatie heeft een aanwezige besloten om de vertrouwelijke informatie niet voor zichzelf te houden. Via Allcarnews kwamen niet alleen de toekomstplannen van Toyota op die manier aan het licht, maar ook die van Lexus. Hoewel er - in tegenstelling tot de plannen van Toyota - geen foto van een schema is om de beweringen te ondersteunen, wordt er interessante informatie gedeeld.

GS wordt Mirai

Om te beginnen met de GS. De grote sedan, waarmee Lexus oorspronkelijk marktaandeel probeerde te veroveren tussen auto's als de Mercedes E-klasse en BMW 5-serie, blijkt wereldwijd aan zijn laatste ronde bezig te zijn. Bij ons is de GS al niet meer leverbaar. Uit de toekomstplannen zou blijken dat Lexus een streep door de GS zet ten faveure van een Lexus-variant van de nieuwe Toyota Mirai. Een auto met brandstofcel (waterstof) dus. Lexus wil met de GS-opvolger dus duidelijk wat meer in een nichemarkt stappen, want nog altijd zijn auto's met een brandstofcel bepaald geen wijdverspreid fenomeen. Toch zet moederbedrijf Toyota, net als Hyundai, nog altijd voor een aanzienlijk deel op deze technologie in. Overigens dook er vorig jaar al eens een test-LS op met een brandstofcel aan boord, waarschijnlijk werd daarmee dus de techniek voor de GS-opvolger getest.

IS, LS en ES

De IS, LS en de ES worden binnen afzienbare tijd opgefrist. Een gloednieuwe generatie van de IS staat op stapel voor de zomer van 2021. Die neemt dan het stokje over van de alweer zeven jaar geleden geïntroduceerde huidige IS. De LS, die pas sinds 2017 meedraait, krijgt in 2022 een opfrisser. Geen geheel nieuw model dus, maar dat is ook nog niet aan de orde. De ES, die in Europa in de top van de middenklasse grotendeels de rol van de GS heeft overgenomen, krijgt in datzelfde jaar een opfrisbeurt.

NX, RX, GX en LX

De Lexus NX is, net als de IS, alweer een poos op de markt. De markant gelijnde BMW X3- en Audi Q5-concurrent kan er dankzij een redelijk recente facelift nog even tegenaan, maar Lexus is van plan om binnen afzienbare tijd een opvolger naar voren te schuiven. Wanneer dat gebeurt, is nog steeds niet helemaal helder, maar reken op diep in 2021. Ook de grotere RX kan al een kruisje op de kalender zetten. In 2023 komt de volgende generatie van die SUV eraan.

De GX, Lexus' variant op de Toyota Land Cruiser Prado (die wij hier gewoon als Land Cruiser kennen), is inmiddels met zijn elf jaar al behoorlijk op leeftijd, maar moet het nog tot 2023 volhouden. Daarna volgt een 'volledig nieuw model' de GX op. Tenslotte is er de LX nog, Lexus' top-SUV. Die draait nóg langer mee (sinds 2007 al) en wordt in 2022 eindelijk afgelost. De volgende LX moet een ultraluxe en moderne SUV worden die de strijd in de hoogste regionen aangaat. Met een biturbo V8 onder de kap moet de LX naar verluidt zelfs zijn pijlen kunnen gaan richten op auto's als de Bentley Bentayga. We zijn benieuwd.