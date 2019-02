Nieuwe Kia e-Soul voor Europa

De tweede generatie Soul is in elk opzicht net zo eigenwijs als z'n voorganger. De in de Verenigde Staten voor het eerst aan de wereld getoonde nieuwe Soul werd daar in diverse smaken gepresenteerd, maar slechts één daarvan komt naar Europa. Je raadt het al: de Soul EV, al noemt Kia de volledig elektrische versie van de Soul nu 'e-Soul'.

De e-Soul komt beschikbaar in twee varianten. De krachtigste versie, met de grootste actieradius, heeft een 64 kWh groot accupakket mee. Die uitvoering heeft een 204 pk en 395 Nm sterke elektromotor. Kia spreekt van een actieradius van 452 kilometer. Een sprintje vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h is in 7,6 tellen gepiept. Dan is er een smaak met een 39,2 kWh groot accupakket. Deze heeft een 136 pk en tevens 395 Nm krachtige elektromotor aan boord. De actieradius is vastgesteld op 277 kilometer. Welke versie je ook kiest, het accupakket heeft altijd een fors grotere capaciteit dan de uitgaand Soul EV die een 27 kWh groot accupakket aan boord had. De klep op de neus biedt toegang tot een laadopening. Beide pakketten zijn volgens Kia met een 100 kW-lader in 42 minuten tot een capaciteit van 80 procent vol te laden.

De nieuwe Soul is 4,2 meter lang en daarmee is hij 5,6 centimeter langer dan zijn voorganger. De breedte en hoogte blijven met respectievelijk 1,8 en 1,6 meter identiek. Wel neemt de wielbasis toe en wel met 3 centimeter tot 2,6 meter. De bagageruimte van deze derde Soul meet een verre van misselijke 674 liter, bijna 142 liter meer dan die van de uitgaande Soul.

In het eerste kwartaal van dit jaar gaat de auto in de Europese verkoop, in de tweede helft van dit jaar komt de e-Soul ook naar Nederland. Prijzen volgen in een later stadium.