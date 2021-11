Nieuwe Kia e-Niro klaar voor 2022

De in Nederland immens populaire Kia Niro krijgt een opvolger. Daar komt natuurlijk ook weer een elektrische variant van. Het is die nieuwe Kia e-Niro die we je vanuit alle hoeken kunnen laten zien.

Kia heeft een uitgebreide reeks nieuwe elektrische modellen in het vat zitten. Een deel van die nieuwkomers komt op het speciaal voor EV's bestemde E-GMP-platform te staan, een basis die onder de EV6 en de reeds aangekondigde EV9 zit. Daarnaast brengt Kia elektrische versies van auto's die ook met verbrandingsmotoren geleverd gaan worden. Een daarvan is de Niro, een cross-over die naast als Hybrid en Plug-in Hybrid ook weer als e-Niro geleverd wordt.

Op deze nieuwe set spionagefoto's is die nieuwe elektrische e-Niro voor het eerst goed te zien. Wat design betreft is de nieuwe Niro duidelijk geïnspireerd op de Habaniro Concept die in 2019 schitterde in New York. Net als die showauto lijkt ook de nieuwe Niro een in contrasterende kleur uitgevoerde C-stijl te krijgen. Dat is lang niet het enige opvallende designelement. Ook de eigenwijze verlichting met de opvallend gelijnde led-dagrijverlichting lijkt de overstap naar de nieuwe Niro te overleven. De horizontaal georiënteerde achterlichten van het huidige model maken plaats voor verticaal geplaatste exemplaren. Inderdaad, net als op de Habaniro Concept. Daarnaast verhuist de kentekenplaat achter een verdieping omhoog, deze zit straks niet meer in de bumper maar in de achterklep.

Wat techniek betreft, tasten we nog enigszins in het duister. We verwachten dat de nieuwe e-Niro vooral profiteert van snellere laadtijden. Het huidige model kan immers tot 77 kW snelladen (i.c.m. 64 kWh accu).

De huidige generatie Niro beleefde in 2016 zijn debuut als Hybrid en als Plug-in Hybrid en kreeg in de vorm van de e-Niro in 2018 een volledig elektrische versie. In Nederland doet Kia met de e-Niro bijzonder goede zaken. Mede dankzij die e-Niro was de Kia in 2020 de best verkochte auto van Nederland en ook in de eerste tien maanden van dit jaar staat de Niro aan kop. Ook in Europa doet de e-Niro het meer dan uitstekend, zo stond de elektrische cross-over er in september op de zesde plek in de top 10 van best verkochte elektrische auto's.