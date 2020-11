Kia e-Niro dankzij kleinere accu fors goedkoper

Kia heeft de line-up van de e-Niro vernieuwd. Voortaan is hij ook leverbaar met een kleinere accu van 39,2 kWh, die de vanafprijs fors drukt. Daarnaast is de e-Niro voortaan leverbaar in meer uitvoeringen.

De Kia e-Niro is een verkooptopper voor het merk in Nederland. Het is zelfs de best verkochte elektrische auto van 2020. Eerder was hij er alleen met een accupakket van 64 kWh en een vermogen van 204 pk. Daar komt nu dus verandering, want net als bij de Kona Electric al lang het geval is komt de Niro er ook met een accupakket van 39,2 kWh en een vermogen van 136 pk. De opgegeven WLTP-actieradius van deze variant bedraagt 289 km. Mede dankzij het kleinere accupakket is de e-Niro een stuk goedkoper: hij is er vanaf €35.995, waar hij voorheen minimaal €43.970 kostte. Hiermee duikt Kia tevens onder de grens van €40.000 die vanaf komend jaar geldt voor de gunstigere bijtelling van 12 procent.

Naast de kleinere accu is de e-Niro leverbaar in meer uitvoeringen. De Comfortline is de nieuwe instapper en beschikt standaard over onder meer een multimediasysteem met 8-inch touchscreen, digitaal instrumentarium, 17-inch lichtmetalen wielen en adaptieve cruise control. Optioneel is er een 3-fase 11 kW boordlader beschikbaar, deze is standaard op de overige uitvoeringen. De introductie van de Comfortline als goedkopere variant betekent dat de e-Niro met 64 kWh eveneens goedkoper is geworden. Deze is nu leverbaar vanaf €38.995, een reductie van €4.975.

Alle beetjes helpen

Verder kun je de e-Niro bestellen als DynamicLine, DynamicPlusLine en Executiveline, oplopend in luxe. De Executiveline is als meest luxe uitvoering alleen voorbehouden aan de e-Niro met 64 kWh-accu. De DynamicPlusline is voor de e-Niro met 39,2 kWh dus de meest luxe uitvoering. Deze biedt ten opzichte van de reeds leverbare DynamicLine extra's als een panoramadak, privacy-glass, ledkoplampen en stoelverwarming. De e-Niro met 39,2 kWh kost als DynamicLine €37.995 en als DynamicPlusLine €39.495. Voor de 64 kWh is dat respectievelijk €40.995 en €42.495. Als Executiveline kost hij €45.995, wat €975 goedkoper is dan voorheen. De DynamicLine, die eerder ook al leverbaar was op de 64 kWh, is maar liefst €2.975 in prijs gedaald. Alle beetjes helpen.

De nieuwe uitvoeringen van de Kia e-Niro zijn vanaf vandaag te bestellen en staan medio januari bij de dealer.