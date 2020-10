Nieuwe Isuzu MU-X gepresenteerd

Isuzu heeft in Thailand het doek getrokken van de volledig nieuwe MU-X. Kort geleden kon AutoWeek al exclusief de patentplaten van die nieuwe SUV vrijgegeven, maar nu valt de daadwerkelijke auto ook in z'n geheel te bewonderen. De nieuwe MU-X deelt zijn techniek net als zijn in 2013 gepresenteerde voorganger met de bekendere D-Max, een pick-up die je ook in Nederland nog weleens op de weg ziet. De D-Max werd vorig jaar tot op het kleinste moertje vernieuwd en nu is het de MU-X die een generatiewissel ondergaat.

De vorige MU-X was overduidelijk de SUV-versie van de toen actuele D-Max. Dat had onder meer als gevolg dat de MU-X in feite niets meer leek te zijn dan een D-Max met een dichte opbouw. Ook de nieuwe MU-X deelt zijn techniek met de D-Max, maar de SUV krijgt voor het eerst in zijn bestaan een compleet eigen design. Net als de D-Max staat ook de nieuwe MU-X op de Isuzu Dynamic Drive gedoopte basis die Mazda heeft geleend voor de met de D-Max vergelijkbare BT-50 . Kijk dan ook niet gek op als Mazda op termijn met een eigen versie van de MU-X komt. Designtechnische knipoogjes naar Mazda lijkt Isuzu aan de voorkant van de MU-X in ieder geval al toegepast te hebben. Het interieur van de MU-X wijkt slechts op details af van dat van zijn pick-upbroer. De middenconsole, het instrumentarium en de ventilatieroosters zijn namelijk identiek, al overkapt Isuzu het dashboard van de MU-X met een vloeiender lopend bovendek.

De MU-X is 4,85 meter lang, 1,87 meter breed en 1,88 meter hoog. Dat maakt de SUV, die een wielbasis heeft van 2,89 meter, prima vergelijkbaar met hier niet leverbare modellen als de Toyota SW4/Fortuner en Pajero Sport van Mitsubishi, respectievelijk SUV-versies van de Toyota Hilux en Mitsubishi L200. Op de motorenlijst van de MU-X staat, net als op die van de D-Max, een 1.9 diesel die 150 pk en 350 Nm levert. Wie meer kracht wens, kan voor een 190 pk en 450 Nm sterke 3.0 diesel opteren. De MU-X is in de basis achterwielaangedreven, al komen ook versies met vierwielaandrijving beschikbaar.

Naar Nederland komt de nieuwe Isuzu MU-X niet.