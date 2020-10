Isuzu D-Max klaar voor Nederlandse markt

De nieuwe Isuzu D-Max werd ruim een jaar geleden voorgesteld, maar in Nederland is het ruige werkpaard nog niet te vinden. Dat verandert snel. Op relatief korte termijn verschijnt de vorig jaar tot op het kleinste moertje vernieuwde pick-up bij de Nederlandse Isuzu-verkooppunten. AutoWeek heeft de eerste informatie over de voor ons land bestemde versies.

De Isuzu D-Max ken je op de Nederlandse wegen waarschijnlijk vooral van zijn gele Rijkswaterstaat-kostuum. Dat betreft het model van de vorige generatie. Isuzu vuurde in oktober 2019 namelijk een volledig nieuwe D-Max op pick-upland af, een hoekje van de markt waar auto's als de Toyota Hilux, Nissan Navara en Mitsubishi L200 net als de Volkswagen Amarok bekendere alternatieven zijn. De vorige D-Max was nog het resultaat van een samenwerking tussen General Motors en Isuzu, die D-Max was er namelijk ook als Chevrolet Colorado. Het huidige model is echter compleet eigen. Tenminste, de nieuwe D-Max is van de grond af aan door Isuzu zelf ontwikkeld. Dat betekent niet dat andere merken geen gebruik maken van het Isuzu Dynamic Drive-platform van de D-Max. Mazda heeft namelijk bij Isuzu aangeklopt om de basis van de D-Max te gebruiken voor zijn vergelijkbare BT-50, een pick-up die in Australië wordt verkocht. Goed, terug naar de nieuwe D-Max, die komt nu namelijk écht naar Nederland.

De volledig nieuwe D-Max voor linksgestuurde markten krijgt zeer waarschijnlijk dezelfde 1.9 turbodiesel met 150 pk en 350 Nm als de versie die reeds in rechtsgestuurde markten rondrijdt. Een stap daarboven staat een 190 pk en 450 Nm sterke dieselmotor met een inhoud van drie liter. Ook dat is een viercilinder. Beide machines zijn afkomstig van Isuzu zelf. Dat de relatief kleine fabrikant wel weet hoe het motoren in elkaar moet draaien, blijkt wel uit de machines die het voor merken als Renault, Saab, Opel, Honda, Toyota en Mazda leverde. De motoren zijn te koppelen aan een handgeschakelde zesbak en aan een zestraps automaat.

Uitrusting en veiligheidssystemen

Ongeacht welke versie van de D-Max je straks ook bestelt, zit het wat veiligheidssystemen betreft wel snor. Zo is een actieve rijbaanassistent standaard aanwezig, heeft de D-Max Attention Assist, een noodremsysteem, tractiecontrole, Hill Start Assist, Hill Descent Control, Forward Collision Warning, Multi Collision Brake en een snelheidsbegrenzer. De Double Cab- en Extended Cab-smaken hebben bovendien ook dodehoekdetectie, Rear Cross Traffic Alert, parkeerpiepers en Emergency Lane Keeping aan boord. Neem je de D-Max met automaat, dan krijg je ook nog eens standaard zaken als adaptieve cruisecontrole en Lane Keeping Assist. De LSX-uitvoeringen krijgen een 7-inch multimediasysteem dat onder meer Apple Carplay ondersteunt. De LSE en V-Cross-versies krijgen een 9-inch groot exemplaar. Ook krijgen de hogere uitrustingsniveaus een groot kleurenscherm tussen de analoge klokken.

Nederlandse prijzen en exacte specificaties zijn er nog niet. Die verwachten we nog wel dit jaar.