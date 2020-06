Mazda BT-50 is pick-up met Kodo-design

Mazda voert in landen als Australië, Thailand en Zuid-Afrika een pick-up die de naam BT-50 draagt. De uitgaande tweede generatie van dat model kwam in 2011 op de markt, een pick-up in de stijl van auto's als de Ford Ranger en de Isuzu D-Max. Die twee modellen noemen we niet trouwens niet zomaar. Waar de BT-50 tot voor kort gebaseerd was op de Ford Ranger, staat hij na zijn generatiewissel op de basis van de eind vorig jaar geïntroduceerde Isuzu D-Max. Dat maakt de BT-50 voor het eerst een volwaardige Japanner!

De nieuwe BT-50 is overgoten met de inmiddels al enkele jaren bekende Kodo-designtaal van Mazda. Het werkpaard oogt er direct een stuk frisser door. Ten opzichte van de vorige op de Ranger gebaseerde BT-50, krimpt de Mazda wel iets. De wielbasis is met 3,13 meter namelijk tien centimeter korter dan die van zijn voorganger en ook in de lengte is de BT-50 een slag kleiner: de Double Cab is 5,28 meter lang. Voorheen was dat 5,36 meter.

Onder de kap ligt een 190 pk en 450 Nm leverende 3,0-liter viercilinder diesel die afkomstig is van Isuzu. Met name het interieur van de BT-50 verraadt dat we hier niet te maken hebben met een geheel in eigen huis ontwikkeld model, al heeft Mazda niet één op één het dashboard van de D-Max overgenomen. De samenwerking met Ford is waarschijnlijk tot een eind gekomen, omdat Ford op bedrijfswagengebied een innige samenwerking is aangegaan met Volkswagen. Liefhebbers van pick-ups moeten we teleurstellen: ook de nieuwe BT-50 komt niet naar Europa.