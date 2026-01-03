Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

'Ik kan niet meer goed tanken met mijn Hyundai Santa Fe PHEV, hebben jullie een oplossing?'

Dealer komt er niet uit

13
Hyundai Santa Fe

Ook als je een plug-in hybride rijdt, zul je zo nu en dan moeten tanken. Als dat niet goed verloopt is dat een probleem, zoals AutoWeek-lezer Michel Blokker ervaart. Eén van de experts uit ons panel heeft mogelijk de oplossing.

Michel Blokker uit Aalsmeer legt ons zijn probleem voor: “We hebben een Hyundai Santa Fe PHEV uit 2023 die we voor de helft op stroom en voor de andere helft op benzine rijden. En daarover gaat het. Want je kunt de auto niet normaal tanken: het tankmechanisme slaat steeds af. Dat betekent op minder dan halve kracht benzine in de tank laten vloeien, waardoor elke tankbeurt bijna 10 minuten duurt! Heel frustrerend. Dealer en importeur hebben tot dusver geen afdoende oplossing kunnen bieden. U wel? Een nieuwe benzinetank soms?”

Aanknopingspunten gevonden: probleem in ontluchting

Deze vraag wordt beantwoord door Harry Habraken, technisch adviseur en ex-IVA docent: “Nadat ik twee Hyundai-dealers (zij hebben er geen ervaring mee) en de importeur (geen reactie na bellen en mailen) had gecontacteerd, ben ik zelf op onderzoek uitgegaan. Een mogelijke oorzaak is dat ergens in de ontluchting van de tank een probleem zit, zoals een defecte EVAP-ontluchtingsklep, een verstopt koolstoffilter of een geknikte slang. EVAP staat voor Evaporative Emission Control System: benzinedampen van de tank worden in verband met milieuwetgeving door de verbrandingsmotor afgezogen. Dat betekent dat de benzinedamp niet in de lucht terechtkomt, de tank op de juiste druk blijft en de motor die (extra) brandstofdampen kan hergebruiken. Raakt zo’n systeem verstopt, dan kan zich dat uiten door een benzinegeur rond de auto, door een oplichtend motorlampje (foutcodes P0440-P0456) of, zoals bij u, door lastig tanken doordat het vulpistool telkens afslaat. Hopelijk hebben u en uw dealer hiermee enkele aanknopingspunten.”

Signalement

Merk Hyundai
Model Santa Fe 1.6 T-GDI PHEV AWD Comfort Smart
Carrosserie 5-deurs, suv
Transmissie 6 versnellingen, automaat
Aandrijving 4wd
Nieuwprijs € 54.850

Specificaties

Brandstof benzine
Motor 4-cil. in lijn, plug-in hybride
Cilinderinhoud 1.598 cc
Maximaal vermogen 195 kW / 265 pk bij 5.500 tpm
Maximaal koppel 350 Nm bij 5.500 tpm
Accu capaciteit (bruto) 14 kWh
Inhoud brandstoftank 47 l
Lengte / breedte / hoogte 4.785 mm / 1.900 mm / 1.710 mm
Wielbasis 2.765 mm
Massa leeg 1.900 kg
Laadvermogen 800 kg
Banden235/55R19Prijzen
Topsnelheid 187 km/h
Acceleratie 0-100 km/h 8,9 s
CO2-uitstoot (WLTP) 41 g/km
13 Bekijk reacties
Hyundai Hyundai Santa Fe Diagnose

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Hyundai Santa Fe 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky | Panoramadak | Stoelventilatie | Head-Up | Leder | Krell Audio | 360 Camera | Plug In

Hyundai Santa Fe 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky | Panoramadak | Stoelventilatie | Head-Up | Leder | Krell Audio | 360 Camera | Plug In

  • 2022
  • 94.710 km
€ 32.900
Hyundai Santa Fe 1.6 T-GDI PHEV Premium Plus Sky 7p.

Hyundai Santa Fe 1.6 T-GDI PHEV Premium Plus Sky 7p.

  • 2024
  • 12.211 km
€ 41.980
Hyundai Santa Fe 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD Automaat / Fabrieksgarantie tot 08-2027 / Afneembare trekhaak 1.350 kg / Elektr. Panorama schuifdak / Elektr. stoelen en klep / Stoelventilatie / Stuur-, stoel- en achterbankverwarming /

Hyundai Santa Fe 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD Automaat / Fabrieksgarantie tot 08-2027 / Afneembare trekhaak 1.350 kg / Elektr. Panorama schuifdak / Elektr. stoelen en klep / Stoelventilatie / Stuur-, stoel- en achterbankverwarming /

  • 2022
  • 77.504 km
€ 35.835

Lees ook

Autotest
Hyundai Santa Fe vs. Volkswagen Multivan

Volkswagen Multivan vs. Hyundai Santa Fe - Vergelijkende Test

Vergelijkende test
AutoWeek 33 2021 - Hyundai Santa Fe - Toyota Highlander

Toyota Highlander - Hyundai Santa Fe - Vergelijkende Test

Autotest
Hyundai Santa Fe

Test: Hyundai Santa Fe Hybrid

Vergelijkende test
Skoda Kodiaq vs. Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe vs. Skoda Kodiaq - Vergelijkende Test

Vraag en Antwoord
Opel Grandland X Hybrid4

'Mijn Opel Grandland heeft roest aan de motorkap maar hij valt buiten garantie en ik krijg niets'

Gerelateerde forum topics

Lezersreacties (13)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.