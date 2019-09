Nieuwe Honda Jazz debuteert in Tokio

Honda meldt dat het tijdens de Tokyo Motor Show het doek trekt van de nieuwe Jazz. Die alweer vierde generatie Jazz blijft trouw aan zijn originele concept en dat betekent dat het volledig nieuwe model dat in oktober in Tokio debuteert wederom bijzonder praktisch zal zijn.

De nieuwe Jazz krijgt net als de voorgaande generaties van het model weer een architectuur waarbij de benzinetank niet onder de achterbank, maar onder de voorstoelen is geplaatst. Dat biedt Honda speelruimte om met een vernuftig systeem voor de achterbank te komen. Reken in elk geval weer op de komst van de praktische Magic Seats, achterste stoelen die op diverse manieren weg te klappen en op te vouwen zijn. Honda bevestigt verder dat de Jazz, die in diverse andere markten overigens Fit heet, op de internationale markt ook beschikbaar komt met een hybride aandrijflijn.

Die hybride Jazz-versie is interessant. Van het uitgaande model is namelijk géén hybride leverbaar, al was diens voorganger wél beschikbaar met elekto-ondersteuning. In Europa komt de Jazz, zoals Honda eerder meldde, zelfs alleen beschikbaar met een hybride aandrijflijn. Dat past helemaal in het toekomstbeeld dat Honda heeft geschetst. In 2025 moeten alle auto's van het merk immers geheel of gedeeltelijk zijn geëlektrificeerd.