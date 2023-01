Facelift voor hybride Honda Jazz e:HEV

Eind oktober legde Honda de in Japan Fit geheten Jazz op de snijtafel. Toen al werd duidelijk dat ook de Jazz in Europa op termijn zou worden gemoderniseerd. Nu is het moment daar dat de gefacelifte Europese Honda Jazz e:HEV is gepresenteerd. Honda introduceert onder meer een nieuwe Advance Sport-uitvoering én neemt de hybride aandrijflijn van de Jazz onder handen.

Tot voor kort had de hybride Honda Jazz e:HEV en systeemvermogen van 109 pk. Dat wordt nu meer. Het elektrische deel van de aandrijflijn levert meer vermogen en ook de 1.5-benzinemotor krijgt er pk'tjes bij. Het nieuwe systeemvermogen bedraagt 122 pk en – net als voorheen – 131 Nm. Honda slijpt de transmissie bij, met als gevolg dat de Jazz volgens zijn scheppers soepeler schakelt. Ook moet de gasrespons directer zijn. De benzinemotor schakelt voortaan ook bij een hoger toerental op. Goed nieuws: elke Jazz e:HEV mag tot 500 kilo trekken.

De nieuwe Advance Sport-uitvoering heeft stijvere veren en dempers aan zowel de voor- als de achterzijde. Deze sportievere uitvoering van de Honda Jazz heeft een eigen voorbumper, een aangepaste grille, in hoogglans zwart uitgevoerde zijspiegelkappen en speciale 16-inch lichtmetalen wielen. Ook vind je in deze variant met synthetisch suède en kunstleer afgewerkte stoelen. Zaken als het nieuwe stuurwiel, de armsteun en de deurpanelen zijn in de Jazz Advance Sport afgewerkt met gele stiksels. De Elegance- en Advance-modellen krijgen ook een nieuwe grille. De koelsleuf die voorheen onder het Honda-logo zat, verhuist iets omhoog, waardoor de afstand tussen die opening en de kentekenplaat toeneemt. De grille sluit nu nauwer aan op de koplampen. Honda introduceert verder nieuwe wielen en kleuren voor de Advance-versies. De avontuurlijker aangeklede Jazz Crosstar blijft bestaan. De Crosstar-versie behoudt zijn grotere bovenste grille, al is hij wel anders ingevuld. In de bumpers vind je onder meer zilverkleurige inzetstukken en de Jazz Crosstar krijgt nieuwe sideskirts.

Honda brengt onder meer een nieuwe camera naar de Jazz, die een beter zicht rondom moet opleveren. Traffic Jam Assist is nu in staat om al vanaf 1 km/h stuurondersteuning te bieden. De vernieuwde Honda Jazz komt waarschijnlijk nog in het eerste kwartaal naar Nederland.