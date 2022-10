Honda Jazz e:HEV: kleine facelift en meer vermogen

De huidige generatie Honda Jazz heet in Japan gewoon weer Fit, net als zijn voorgangers. Het is die Honda Fit die nu subtiel is bijgepunt. Inderdaad: vooralsnog alleen in Japan, maar aangezien de Europese Jazz e:HEV technisch identiek is aan de versie die in Japan verkocht, is de vernieuwingsronde ook voor de Europese consument interessant.

Toegegeven: je moet de Jazz behoorlijk goed op je netvlies hebben staan om de verschillen tussen de vernieuwde versie en het zo'n twee jaar oude origineel te zien. De net onder het Honda-logo gehuisveste bovenste koelsleuf in het front van de Jazz verhuist iets omhoog. Het gevolg: er zit meer afstand tussen de kentekenplaat en de opening sluit nauwer aan op de koplampen. De lijn die voorheen vanuit de bovenzijde van de koplampen omlaag liep en aansluiting vond op de bovenste koelsleuf, is met de bijpuntsessie een stuk minder prominent geworden. De Crosstar-versie behoudt zijn grotere bovenste grille, al is deze voortaan anders ingevuld.

Honda levert de Fit in Japan net als voorheen weer in smaken als Basic, Home, Luxe en Crosstar. Die krijgen stuk voor stuk vernieuwd bumperwerk aan de voorzijde. Daarnaast is de Fit in Japan leverbaar als kakelverse en sportiever uitgedoste RS met sportiever ogende bumpers rondom en zaken als straffer afgestemde dempers.

Interessant is ook de aandrijflijn e:HEV van de hybride Honda Fit/Jazz. Die krijgt er namelijk vermogen bij en is voortaan 123 pk in plaats van 109 pk sterk. We mikken erop dat ook de Europese Jazz e:HEV op termijn de potentere hybride aandrijflijn krijgt. In Japan levert Honda de Fit overigens niet alleen als hybride. Het model is er namelijk ook met een conventionelere 1.5 benzinemotor te krijgen.