Honda Jazz (1985) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

De Honda Jazz kennen we tegenwoordig als een wat bedaagd model met een hoge zit, maar heeft een sterk imago en is bovendien hartstikke praktisch. In 2002 kwam 'ie op de markt en sindsdien waren er vier generaties. Maar wist je dat de Jazz ook een verre voorganger heeft? En ja, ook die was hartstikke praktisch - en een stuk minder bedaagd. Er staat een knappe te koop!

De oorspronkelijke Honda Jazz was hoofdzakelijk bedoeld voor de Japanse stadsbewoner en heette in Japan dan ook Honda City. Zijn buitenmaten dienden voor stedelijk gebruik compact te blijven en zijn dat dan ook, maar dat wil niet zeggen dat het geen fatsoenlijk bruikbaar autootje is. De Honda City is namelijk een van de beruchte compacte Japanse auto's met een verhoudingsgewijs vrij hoog dak - net als later onder meer de Daihatsu Move. Door dat hoge dak is er ruimte voor stoelen die meer rechtop staan, waardoor er ook voor passagiers achterin voldoende beenruimte is. De reden dat de Honda City in Europa geen City heette, is overigens simpel: Opel had de rechten op die naam al, waardoor voor deze markt de naam 'Jazz' werd bedacht.

Erg lang werd de oer-Jazz niet gebouwd. Van de herfst van 1981 tot en met de herfst van 1986. In 1985 werd het model gefacelift, waarbij het 't asymmetrische neusje kreeg dat je ziet op de foto's. Het te koop aangeboden exemplaar is dus zo'n post-facelift uitvoering, die misschien nog wel wat karakteristieker oogt dan de pre-facelift Jazz - al hadden beide die schattige ronde kijkertjes. Verder is de geadverteerde Jazz een 'Special' en hoewel dat als heel wat klinkt, was het de basisuitvoering. Een optionele cassettespeler zit er wél in, maar voor de rest nagenoeg niks.

Een handbediende choke, een vierbakje en al helemaal geen zaken als een airbag of ABS: het is karig, maar karakteristiek. En hartstikke leuk, die relatieve praktische inzetbaarheid, maar deze auto is inmiddels van een leeftijd dat er maar één juiste koper voor is: de liefhebber die 'm koestert. Er grote afstanden mee afleggen? Dat wil je niet - en al zeker niet regelmatig. De kilometers die de vorige eigenaren erop zetten wijzen daar ook op: de Honda legde slechts 84.000 kilometer af in krap 40 jaar.

Historie

Dat deed het autootje vrijwel geheel in de handen van twee eigenaren. Van 1985 tot 1997 was 'ie bij z'n eerste en van 1997 tot 2021 (!) bij z'n tweede. De derde en laatste was er al na twee jaar op uitgekeken, maar gezien de stokoude banden die er nog onder zitten reed hij of zij er dan ook niet veel mee. En oude banden of niet, de auto kreeg onlangs een nieuwe apk en lijkt fris klaar te staan voor een volgend baasje. De adverteerder geeft aan dat de Jazz niet in perfecte staat is, maar op het oog is-ie goed genoeg voor nog jaren plezier in de handen van een liefhebber.

Hij moet €3.995 opbrengen. Zeker niet niks, maar ook weer niet exorbitant. Het is een guitig ding met een degelijke historie, een onverprutste staat en een origineel Nederlands kenteken. Zie jij net als ons de charme van het model wel in, dan móéten dat wel voldoende redenen zijn om het spaarvarken kapot te tikken. Eens? Haast je dan naar Lelystad, want daar staat-ie te koop. We gokken zo dat het voor de verkoper een makkie zal zijn om ervan af te komen ...