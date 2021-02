Nieuwe Genesis G90 rekt zich uit

Hyundai's luxedivisie Genesis zit midden in een ingrijpende verjongingskuur. In korte tijd lanceerde het merk het ene na het andere nieuwe of herziene model en er zit nog veel meer in het vat. Waaronder een nieuwe G90, die nu in ingepakt camouflagepak is betrapt tijdens testwerk.

Hyundai knipte de modelnaam Genesis in 2015 los van het Hyundai-gamma en maakte er een luxemerk van zoals Lexus het premiummerk van Toyota is. De eerstgeborene was de G90, de opvolger van Hyundai's topsedan die voorheen als Equus door het leven ging. De G90 werd in 2018 zeer grondig gefacelift en maakte daarbij kennis met een meer uitgesproken designtaal van het merk. Inmiddels bestaat het leveringsgamma van Genesis uit een hele reeks verse modellen. Het aanbod begint met de G70 en heeft de bijzonder gelijnde 5-serie-concurrent G80 boven zich. Ook wat SUV's betreft heeft Genesis met de GV80 en de nog piepjonge GV70 al een aardig aanbod. Er zit nog een hele reeks modellen in het vat, waaronder een elektrische cross-over en een shooting brake-achtige stationversie van de G70. Gelukkig vergeet Genesis de inmiddels bijna zes jaar oude G90 niet. Op deze spionagefoto's is de nieuwe G90 namelijk in een winters testkostuum te zien.

De aanstaande G90 hangt nog behoorlijk in de plakkers, maar het is overduidelijk dat ook Genesis' tegenspeler van de Lexus LS en BMW 7-serie wat design betreft helemaal in lijn wordt gebracht met de actuele modellen. Hoewel het huidige model al koplampen had die door een horizontale lijn optisch in twee delen werden verdeeld, krijgt het nieuwe type daadwerkelijk over twee lagen verdeelde koplampen zoals de G80. De schildvormige grille krijgt een plek lager op de neus. Hoewel de raampartij van de G90 duidelijk hoger is dan die van de meer liftbackachtige G80, oogt het geheel dankzij de oplopende schouderlijn minder statisch dan bij het huidige model. Opvallend detail zijn de piepkleine zijruitjes die Genesis achter de achterportieren plaatst. De achterkant is nog zo fanatiek met camouflagemateriaal beplakt dat we er helaas weinig uit kunnen opmaken. Wel ligt het voor de hand dat ook de achterlichten over twee verdiepingen worden verdeeld.

De nieuwe Genesis G90 wordt als eerst in thuisland Zuid-Korea op de markt gebracht, maar zal omstreeks eind dit jaar of begin volgend jaar ook in de Verenigde Staten op de markt komen. Er komen ongetwijfeld weer versies met zescilinders, al is het nog maar de vraag of ook de 5.0 V8 van het huidige model in aangepaste vorm terugkeert. Gezien Hyundai's grote focus op elektrificatie zou het zomaar kunnen dat Genesis met een hybride versie komt. Sterker nog, naar verluidt zit er zelfs een volledig elektrische G90e in het vat. Of je de G90 straks ook in Nederland kunt kopen? Voorlopig nog niet, maar Genesis heeft daadwerkelijk plannen om de oversteek naar de Europese markt te maken. Wanneer Genesis het Europese vasteland aandoet, is nog altijd niet bekend.