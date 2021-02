Genesis registreert opvallende nieuwe modelnamen

Genesis heeft in thuisland Zuid-Korea enkele interessante nieuwe modelnamen geregistreerd. Die lijken te duiden op (deels) elektrische versies van bestaande modellen, maar er zit ook een top-SUV in het vat.

De nieuwe typenamen die door iemand op GV Forums werden opgedoken, zijn G70e, G80e, G90e, GV70e, GV80e en GV90e. Voor het overgrote deel gaat het dus om bekende modelnamen, met een 'e' erachter. Die letter staat tegenwoordig natuurlijk overal symbool voor een tenminste deels elektrische aandrijflijn. Het lijkt er dan ook sterk op dat Genesis óf plug-in hybride versies van de auto's klaarstoomt, maar geheel elektrisch is ook niet uit te sluiten. In dat laatste geval gaat het mogelijk wel om een volgende generatie van de modellen.

Van Genesis, dat ook onze kant op komt, kennen we momenteel de G70, GV70 (hoofdfoto), G80, GV80 en G90. De G70, G80 en G90 zijn de oudsten van het stel (respectievelijk zo'n 4, 5 en 6 jaar oud), de GV70 en GV80 werden in 2020 onthuld. Als er voor deze modellen al een volledig elektrische aandrijflijn in de pijplijn zou zitten, was dat waarschijnlijk al wel eerder bekend geworden. De meest logische stap lijkt dan ook dat er voor deze generaties nog hybride varianten aankomen die dan dus een 'e' achter de typenaam dragen. Een andere mogelijkheid is dat het wel gaat om volledig elektrisch aangedreven versies, maar daarvoor moeten we logischerwijs op de volgende generaties wachten. In dat geval zouden de op leeftijd rakende G70, G80 en G90 als eerst aan de beurt zijn.

GV90e

Als het niet die drie sedans zijn die het spits afbijten, dan is het de GV90e wel. Dat de typenaam 'GV90e' is geregistreerd, betekent namelijk dat er nog een nieuw model naast de G90 komt. Een SUV in het topsegment, zoals bijvoorbeeld de Mercedes-Benz GLS. Aangezien die auto nog totaal onbekend is, is de kans aanwezig dat die direct enkel als GV90e wordt onthuld en dan dus ook puur met een (deels) elektrische aandrijving komt. Modelnaam 'GV90' is voor zover bekend niet geregistreerd.

'JW'

Lager in de markt werkt het luxemerk van Hyundai hoe dan ook aan een volledig elektrisch model. Die wordt nu nog als 'JW' aangeduid, maar die naam verandert waarschijnlijk nog wel. Dat is een auto op het modulaire E-GMP-platform van de Hyundai Motor Group. Die krijgt dus mogelijk op den duur gezelschap van meer gestekkerde versies in de Genesis-familie. We wachten het verder rustig af.