Nieuwe Fiat Panda krijgt gewoon weer brandstofmotoren

Het hoge woord is eruit: de volgende Fiat Panda maakt volgend jaar zijn opwachting en die wordt gewoon weer leverbaar met brandstofmotoren. Een elektrische variant zit logischerwijs ook in het vat. Verder maakt Fiats moederbedrijf Stellantis bekend flink in te zetten op Italiaanse autoproductie.

Al ruim een jaar geleden werd duidelijk dat de Fiat Panda dit decennium aan een nieuw hoofdstuk begint. Volgend jaar wordt de vierde generatie van de kleine Italiaan verwacht en het wordt opnieuw een compact maar wel wat hoger model, gelardeerd met invloeden van de Centoventi Concept uit 2019. Je zou met alle EV-plannen van dit moment misschien verwachten dat een elektrische aandrijflijn de enige keuze wordt, maar dat blijkt toch wat anders te liggen.

Hoewel Fiat zegt het 'Tesla van het volk' te willen worden, komt de nieuwe Fiat Panda gewoon nog met brandstofmotoren beschikbaar. Dat blijkt uit Stellantis' toekomstplannen voor zijn Italiaanse productie. Daarin heeft men het over het scherp in de gaten houden van 'de impact van Euro 7 op de Fiat Panda'. Er zijn dus wel wat zorgen over de brandstoftoekomst van de Panda, maar een elektrische versie zit ook in het vat. De nieuwe Fiat Panda komt dan logischerwijs op dezelfde basis te staan als concerngenoten Peugeot (e)-208 en Opel Corsa Electric. Dat e-CMP-platform is immers geschikt voor brandstof- en elektrokracht. Reken dus op mild-hybride 1.2 PureTech benzinekrachtbronnen voor de nieuwe Panda, maar ook een 156 pk sterke elektrische aandrijflijn.

Inzet op Italiaanse productie

De nieuwe Panda gaat van de band rollen in Italië en dat is zeker niet het enige nieuwe model dat het label 'Made in Italy' mag dragen. Stellantis kondigt nu aan dat het in tegenstelling tot eerdere plannen geen vier maar vijf modellen in Italië wil gaan bouwen. Vier ervan zijn 'premiummodellen' voor 'buitenlandse merken', dus niet voor Fiat, Alfa Romeo, Maserati of Lancia, de vijfde is wél van één van die merken en die staat op Stellantis' nieuwe STLA Medium-basis. Mogelijk is die laatste de opvolger van de Alfa Romeo Giulia. Stellantis steekt een nog niet al te gespecificeerd bedrag (minstens €100 miljoen) in zijn Italiaanse Melfi-fabriek. In Termoli verrijst een nieuwe 'gigafactory van Stellantis' en ook begint Stellantis nog dit jaar met de ontwikkeling van accu's in Italië. Volgend jaar begint een nieuwe fabriek de productie van eDCT-transmissies.

Tenslotte is er nog een interessant bedrijfswagennieuwtje: Stellantis en Toyota slaan de handen ineen voor de productie van een nieuwe grote bestelbus die ook met een elektrische aandrijflijn beschikbaar wordt. Waarschijnlijk de opvolger van de tot in den treure vernieuwde Fiat Ducato/Peugeot Boxer/Citroën Jumper/Opel Movano.