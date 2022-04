Nieuwe elektrische SUV van Volkswagen betrapt

In het even koude als besneeuwde hoge noorden van Europa is een opvallend testmodel van Volkswagen voor de lens van onze spionagefotograaf verschenen. Wat Volkswagen precies aan het testen is, is nog onduidelijk. Wel staat vast dat de ingepakte nieuwe SUV een elektrische aandrijflijn heeft.

Wie vlug kijkt, denkt mogelijk dat de Volkswagen op deze foto's een Tiguan is die in onze rubriek Back to Basics zou kunnen optreden. Niets is minder waar: de vertimmerde en verzaagde Tiguan-koets dient namelijk als verpakkingsmateriaal voor nieuwe techniek. Volledig elektrische techniek ook nog eens. Onder de auto is namelijk al de plek van het accupakket zichtbaar. Ook de ontbrekende uitlaateindstukken en het volgens onze fotograaf ontbreken van motorgeluid wijzen op een elektrische aandrijflijn. De vraag is nog even wat Volkswagen hier precies aan het testen is.

Wat elektrische SUV's betreft heeft Volkswagen natuurlijk de ID4 en ID5 al. Test Volkswagen hier de in China al geleverde ID6 in Europese trim? Het zou zomaar kunnen, maar in dat geval is het opmerkelijk dat Volkswagen de moeite doet om een Tiguan Allspace te verknippen om er een zogenoemde mule van te maken. De ID6 is namelijk al meerdere keren simpelweg als ID6 op Europese bodem gesnapt. Komt Volkswagen dan met een elektrische SUV op het PPE-platform waar Audi en Porsche achtereenvolgens auto's als de A6 e-tron, Q6 e-tron en de elektrische Macan op zetten? Dat lijkt onwaarschijnlijk.

Een meer voor de hand liggende mogelijkheid is dat Volkswagen hier aan het testen is geslagen met de volgende generatie van de Tiguan. De huidige Tiguan werd in 2015 geïntroduceerd en staat nog op de versie van het MQB-platform dat dienst deed onder de vorige generatie Golf. De huidige achtste generatie Golf staat op een doorontwikkelde versie van die MQB-basis en het is aannemelijk dat op die aangepaste techniek ook een nieuwe Tiguan verschijnt. In theorie is het mogelijk dat Volkswagen van die nieuwe Tiguan - die uiteindelijk dus een compleet andere koets krijgt - ook een elektrische versie gaat voeren, die al dan niet in Europa op de markt komt. Wellicht is deze elektrische variant van de nieuwe Tiguan voorbehouden aan de Chinese markt. Zo verkoopt Audi in China bijvoorbeeld een elektrische versie van de Q2.

Je merkt het al: er is nog vooral veel onduidelijk. De speculatiemachine kan in elk geval op volle toeren gaan draaien. Een nieuwe Tiguan verwachten we overigens niet voor volgend jaar op de markt.