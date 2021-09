Dodges nieuwste SUV is geen echte Dodge

Dodge kondigt voor onder meer de Mexicaanse markt een nieuwe SUV aan, waarvan het al een aantal schimmige platen laat zien. Daarop is een SUV te zien die de kenner van Chinese modellen misschien wel bekend voorkomt.

De complete vorm en de raampartij komen namelijk overeen met die van een Chinese SUV, de GS4 Plus van Trumpchi welteverstaan, een merk van de Chinese autobouwer GAC Group. De GS4 startte zijn leven in 2018 als de tweede generatie van de GS5 (foto 4), die sinds dit jaar GS4 Plus (foto 5 t/m 7) heet en een aangepaste voor- en achterkant heeft. De opvallende C-stijl van zowel de GS5 als GS4 Plus zien we ook op Dodges ingepakte nieuwe SUV. Daarnaast komt ook de vorm van het buitenste deel van de achterlichtunits overeen met die van de GS4 Plus. Dodge geeft zijn versie van de Chinese SUV echter verlichting met een andere indeling die ook nog eens aan elkaar is geknoopt.

Dat Dodge leentjebuur speelt bij GAC, is natuurlijk niet zomaar. De twee merken hebben sinds 2010 een samenwerkingsverband dat GAC Fiat Chrysler heet, nu een joint-venture van Stellantis en GAC. GAC produceert in China onder meer de Renegade, Compass, Cherokee en Grand Commander. Nu komt een auto van Chinese makelij dus als Dodge naar Mexico. Het merk verkoopt in Mexico overigens nog een model dat absoluut geen Dodge is. We hebben het over de Dodge Attitude, in feite de sedanversie van de Mitsubishi Space Star.