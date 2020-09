Nieuwe details Nissan Z Proto

Nissan heeft de teasersmaak te pakken, en dat is niet zo gek ook. Het merk komt immers eindelijk met een opvolger van de hoogbejaarde 370Z. Volgende week stelt Nissan een concrete vooruitblik op die nieuwkomer aan de wereld voor in de vorm van de Z Proto. Vandaag laat het merk een nieuwe teaservideo zien, waarin nieuwe details van de nieuwe Z te zien zijn.

Nissan heeft al meerdere malen schimmen en flarden van de volgende week te onthullen Z Proto laten zien. Het is niet zo gek ook dat het merk de gemoederen probeert op te warmen voor de komst van die naar verwachting vrij productierijp ogende voorbode op een volledig nieuw model binnen de Z-familie. De huidige 370Z is ruim tien jaar oud en is wat dat betreft behoorlijk aan vervanging toe. De nieuwe Z belooft sterker dan het huidige model terug te grijpen op de roots van de Z-familie.

In een nieuwe teaservideo laat Nissan weer een paar nieuwe details van de Nissan Z Proto zien, al worden we er niet veel wijzer van. Beter dan voorheen is te zien dat het nieuwe Z-model een handgeschakelde zesbak krijgt, al valt natuurlijk niet uit te sluiten dat er op termijn ook versie met een automatische transmissie beschikbaar komt. De Z Proto krijgt relatief ronde koplampen, exemplaren die daarmee teruggrijpen op de kijkers van het origineel. Ook met de de brede verlichting aan de achterzijde lijkt Nissan een hommage te brengen aan de oer-Z. De terugkeer van de opvallend vormgegeven B-stijl werd in een eerdere teaservideo al bevestigd.

Het is vooralsnog niet helemaal zeker wat de nieuwe Z precies gaat aandrijven. Het is niet ondenkbaar dat Nissan de 400 pk sterke V6 die Nissan's luxedivisie Infiniti buiten de Nederlandse grenzen in een aantal modellen levert in de lange neus van de nieuwe Z lepelt. Nog even geduld, op 16 september stelt Nissan de Z Proto aan de wereld voor.

Een uitgebreid verhaal over de geschiedenis van Nissan's Z-modellen lees je hier.