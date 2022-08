Nieuwe 'baby-Jeep' nu vanbinnen te zien

De Alfa Romeo Tonale is waarschijnlijk het laatste model dat op de Europese markt komt waarvan de basis nog volledig onder de vleugels van FCA Automobiles werd gelegd. De Tonale deelt zijn basis namelijk niet met Stellantis-stalgenoten maar met de Jeep Compass. De compacte cross-over van Jeep die je op deze foto's ziet, is wél onder leiding van het nieuwe management tot stand gekomen. Dat betekent: bekende techniek en zelfs een volledig elektrische aandrijflijn.

Stellantis heeft een reeks nieuwe modulaire platformen voor elektrische auto's in ontwikkeling. Een daarvan is de STLA Small-basis die voor compacte modellen en compacte middenklassers is bestemd. Deze kleine hoogpotige Jeep rolt waarschijnlijk dit jaar al van de band in het Poolse Tychy en komt dus te vroeg om van het nieuwe platform te kunnen profiteren.

Elektrisch

Onder de koets van de kleine Jeep zit dan ook de CMP-basis die je kent van de Peugeot 2008, Opel Mokka en DS 3 Crossback. Die drie cross-overs zijn er stuk voor stuk met verbrandingsmotoren. maar hebben elk ook een volledig elektrische variant. Begin dit jaar gaf Jeep al de eerste afbeeldingen vrij van zijn compacte nieuwkomer. Toen liet het merk foto's van een elektrische versie zien, dus ga er maar zeker vanuit dat Jeeps eerste EV in Europa een variant wordt van deze cross-over. Reken dan ook op een 50-kWh accu en een 136-pk elektromotor, al is het mogelijk dat die bekende hardware tegen de tijd dat de kleine Jeep op de markt verschijnt een stapje voorwaarts heeft gemaakt.

Eigen uitstraling

Het gesnapte testexemplaar op deze foto's is echter geen elektrische variant. Onderaan de achterzijde nemen we namelijk gewoon een uitlaatpijpje waar. Voor het eerst kunnen we ook het interieur van de nieuwe Jeep zien. We zien her en der wat bekende onderdelen, maar het interieur van de cross-over heeft net als dat van zijn Stellantis-broertjes een geheel eigen design gekregen.

Plaatsing

Het is nog even de vraag hoe Jeep de kleine cross-over in de markt zet. Kijken we naar de afmetingen van zijn cross-broertjes, dan is het mogelijk dat hij de 2,6 meter lange wielbasis van de Peugeot 2008 krijgt. De Opel Mokka heeft met 2,55 meter een iets kleinere wielbasis. In het segment van de compacte cross-overs heeft Jeep al de Renegade. Die draait echter al mee sinds 2014 en is dus aardig op leeftijd aan het raken. De Renegade is er onder meer als plug-in hybride, maar een geheel elektrische versie gaat daarvan niet meer verschijnen. Jeep gaf onlangs aan alleen nog geëlektrificeerde auto's in Europa op de markt te brengen. Het is dus nog maar even de vraag of de uitvoeringen met verbrandingsmotor van de nieuwe kleine Jeep wel naar ons deel van de wereld komen. Het is goed mogelijk dat Jeep hem in Europa alleen als EV op de markt brengt en hem derhalve even naast de Renegade laat lopen die sinds kort enkel nog met geëlektrificeerde aandrijflijnen leverbaar is.

Het is nog wat vroeg, maar welke compacte cross-over van Stellantis geniet straks jouw voorkeur? De Peugeot 2008, de Opel Mokka, de DS 3 Crossback of deze nieuwe Jeep? Overigens krijgt ook Alfa Romeo op termijn een kleine hoogpotige: de Brennero!