Peugeot 2008 is populairste auto van Europa

De Peugeot 2008 was in oktober de populairste auto in Europa. Dat blijkt uit cijfers van Jato Dynamics. De Franse merken zijn overigens goed vertegenwoordigd in de Europese verkoopranglijst.

In oktober zijn met 665.000 stuks in de Europese Unie maar liefst 30 procent minder auto's verkocht dan in diezelfde maand vorig jaar. Dankzij Jato Dynamics weten we nu ook welke auto's er in die maand wel een nieuw Europees baasje vonden.

In oktober zijn in Europa 18.109 exemplaren van de Peugeot 2008 verkocht en daarmee was het die maand de best verkochte auto van Europa. De compacte cross-over weet enige afstand tussen de nummer twee te houden, op die plek vinden we met 14.639 verkochte exemplaren namelijk de Renault Clio.

Positie drie is voor de Dacia Sandero, een auto waarmee de Roemenen al tijden goede zaken doen. Dacia verkocht er in oktober 14.034 exemplaren van. Op plek vier vinden we nog een Peugeot, de nieuwe 208 claimt deze positie met 13.978 verkochte exemplaren in oktober. De Ford Focus staat met 12.704 verkochte auto's in het midden van de verkoop top 10, gevolgd door twee Fiats. De Fiat 500 (12.555 stuks) en Fiat Panda (12.391) staan achtereenvolgens op plek zes en zeven. Op de achtste plek staat Opels broertje van de Peugeot 208: de Corsa. Opel wist in oktober 12.355 Corsa's te slijten. Landgenoot Volkswagen claimt de negende plek met de T-Roc en de al jaren niet meer uit de hogere regionen van Europa's verkoopstatistieken weg te denken Renault Captur sluit de top 10 af met 12.099 stuks.

Top 10 Europese autoverkopen oktober 2021