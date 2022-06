Jeep's eerste elektrische SUV gesnapt

Jeep heeft een splinternieuw compact SUV'tje in ontwikkeling, een volledig nieuw model dat in ieder geval met een elektrische aandrijflijn beschikbaar komt. Op deze spionagefoto's is die nieuwe kleine Jeep voor het eerst in testkostuum te zien.

In maart gaf Jeep twee foto's van een volledig nieuwe compacte elektrische SUV vrij die in 2023 op de markt komt. Hoewel het de eerste elektrische auto van Jeep en dus een in Europa belangrijk model wordt, hield Jeep de lippen verder stijf op elkaar. Op deze spionagefoto's is de compacte nieuwe elektrische Jeep voor het eerst tijdens testwerk gefotografeerd. Het lijkt er niet op dat Jeep van plan is veel aan het uiterlijk van zijn reeds getoonde EV toornt.

Jeep's moederbedrijf Stellantis heeft een hele reeks speciaal voor elektrische auto's in diverse segmenten bestemde modulaire platformen in ontwikkeling, waaronder de STLA Small-basis die voor compacte modellen en compacte middenklassers is bedoeld. Dat lijkt echter niet de basis te worden waar deze compacte elektrische Jeep op komt te staan. Jeep gaf vorig jaar al aan dat het in november in het Poolse Tychy - waar Fiat en Lancia momenteel de 500 en Ypsilon bouwen - de productie aanslingert van een nieuwe kleine Jeep. Het is niet aannemelijk dat Stellantis zijn kleinste versie van de STLA-platformfamilie al klaar heeft en dus verwachten we onder de nieuwe kleine Jeep een bekende basis tegen te komen.

Nu Jeep uitmaakt van hetzelfde concern als waar voormalig PSA-merken als Peugeot en Citroën onderdeel van zijn kan het uit een enorme pak onderdelen putten. De kleine nieuwe elektrische Jeep op deze foto's zetelt zeer waarschijnlijk dan ook op het CMP-platform dat je kent van auto's als de Peugeot 2008 (en 208), Opel Mokka (en Corsa), DS 3 Crossback en Citroën C4. Van al die zustermodellen bestaan ook elektrische versies die op de e-CMP-geheten variant van dezelfde basis staan. De elektrische Jeep op deze foto's maakt dan ook van het e-CMP-platform gebruik. Tevens valt niet uit te sluiten dat Jeep ook geëlektrificeerde versies met verbrandingsmotor in de auto hangt. Alfa Romeo komt in de vorm van een waarschijnlijk Brennero geheten compacte SUV immers ook met een op CMP-basis tronende auto die met zowel een elektrische aandrijflijn als met (geëlektrificeerde) verbrandingsmotoren beschikbaar komt.

Na of naast de Renegade

Dan rest nog even de vraag hoe Jeep zijn nieuwkomer positioneert. Als de afmetingen van de kleine nieuwe Jeep overeenkomen met die van bijvoorbeeld de 2008, betekent dat een wielbasis van 2,6 meter en een wagenlengte van zo'n 4,3 meter. Ook is het mogelijk dat de nieuwe Jeep de 2,55 meter lange wielbasis van de 208 en Mokka krijgt. Hoe dan ook komt de auto gevaarlijk dicht in de buurt van de 4,23 meter lange Renegade die 2,57 meter tussen de voor- en achteras heeft. De Renegade is met geboortejaar 2014 op leeftijd aan het raken en is als de nieuwe Jeep op de markt komt 9 jaar oud. Het zou zomaar kunnen dat we hier dus de opvolger van die Renegade voor ons hebben, al is het ook mogelijk dat Jeep z'n nieuwe model alleen als EV op de markt brengt en hem derhalve even naast de Renegade laat lopen die sinds kort enkel nog met geëlektrificeerde aandrijflijnen beschikbaar is.

Van de elektrische aandrijflijn verwachten we bekende techniek. Auto's als de e-2008, e-208, Mokka-e en Citroën e-C4 hebben allen een 50 kWh accu en een 135 pk sterke elektromotor. Als de nieuwe Jeep ook met verbrandingsmotoren beschikbaar komt dan zijn dit - als die überhaupt komen - geëlektrificeerde veries van machines als de 1.2 Puretech. Jeep heeft immers aangegeven in Europa alleen nog geëlektrificeerde auto's op de markt te brengen. Kortom: we kunnen veel invullen, maar het kan tegelijkertijd nog een boel kanten op.