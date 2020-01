Opel Ampera-e straks ook als Buick

De auto die wij in Nederland als Opel Ampera-e kennen, gaat in de Verenigde Staten als Chevrolet Bolt door het leven. Het elektrische duo krijgt er in China een tweelingbroer van Buick bij: de Velite 7.

General Motors verkoopt de in de Verenigde Staten uit productie genomen tweede generatie Chevrolet Volt in China als Buick en er is nog een geëlektrificeerde Chevy die de oversteek naar China maakt. Het gaat om de volledig elektrische Chevrolet Bolt, een auto die in Nederland als Ampera-e wordt verkocht, en nu overigens voor een stevig gereduceerde prijs in de orderboeken staat, die als Buick Velite 7 in China aan de man gebracht gaat worden.

De Buick Velite 7 is onderhuids 'gewoon' een Bolt/Ampera-e en dat betekent dat ook de voor de puur voor de Chinese consument bedoelde Velite 7 een volledig elektrische aandrijflijn heeft die 204 pk en 360 Nm sterk is. De actieradius van de Bolt werd in 2019 overigens vergroot tot 416 kilometer, vastgesteld volgens de relatief nauwkeurige Amerikaanse EPA-meetmethode. Die actieradius wordt mogelijk gemaakt door een accupakket met een capaciteit van 66 kWh, terwijl de inhoud voorheen 60 kWh betrof. Het is niet bekend of de Chinese Buick Velite 7 het 60 kWh of het 66 kWh grote pakket in zijn bodem krijgt. Wel is duidelijk dat de Velite 7 een nagenoeg compleet eigen koets krijgt. Het ontwerp van het exterieur bevat duidelijk elementen van andere Velite-modellen die Buick in China verkoopt. Ook opvallend: de Buick Velite 7 is tien centimeter langer dan zijn Bolt- en Ampera-e-broeders en dat betekent dat de Chinese Buick zich uitstrekt over een afstand van 4,26 in plaats van 4,16 meter. De wielbasis is met 2,68 meter zo'n 8 centimeter langer dan de reeds bestaande familieleden van de Velite 7.