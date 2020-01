Opel zwaait Ampera-E uit met megakorting

Het einde van de levering van de volledig elektrische Opel Ampera-E lijkt in zicht, want de Nederlandse importeur biedt de auto enkel nog uit voorraad aan. Voordeel voor geïnteresseerden: de auto is bijna een kwart goedkoper geworden!

Met de bijtellingsovergang van 4 naar 8 procent zijn elektrische auto’s sinds deze jaarwisseling een stuk duurder geworden. Behalve bij Opel, want daar werd de prijs van de Ampera-E zo sterk verlaagd dat het maandelijkse leasebedrag maar een fractie hoger is geworden. Kostte de Opel voor de jaarwisseling nog een slordige €44.799 in de Business-uitvoering, nu verlaat de soortgelijke auto na een investering van €34.149 de showroom. De luxer uitgeruste Business Executive-uitvoering kost nu nog slechts € 37.149, terwijl dat bedrag eerder € 48.449 bedroeg.

De netto bijtelling van de Ampera-E bedraagt nu maandelijks €82. In de Private Lease is de auto vanaf €539 beschikbaar. Opel spreekt over een beperkte voorraad, maar geeft niet aan hoeveel auto’s er nog staan te wachten op een nieuw baasje.

De 204 pk sterke Ampera-E heeft een actieradius van 423 km (WLTP). Op papier een goede aanbieding, maar toch werd de auto in ons land nooit een daverend succes. Het afgelopen jaar behaalde de Opel niet eens de top-10 van populairste EV’s in ons land. De totale Nederlandse verkoopteller komt sinds de start in 2017 niet hoger dan 1.970 stuks.

Met het uitzwaaien van de Ampera-E lijkt de elektrische stal van Opel weer leeg, maar deze wordt dit jaar gelukkig weer snel aangevuld. Nog dit kwartaal maakt de nieuwe Corsa-E zijn opwachting, waarna later de elektrische nieuwe Opel Mokka X volgt.