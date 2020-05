Chevrolet Bolt krijgt cross-over broer

De Opel Ampera-e is net als de Astra en de Insignia een van de laatste overblijfselen van het 'oude' Opel zoals dat onder de vleugels van General Motors opereerde. Hoewel de elektrische Ampera-e in ons land geen lange carrière meer lijkt beschoren, moet de in de VS Chevrolet Bolt geheten EV er nog eventjes tegenaan. De Bolt lijkt zelfs versterking te krijgen van een technisch nagenoeg identiek broertje.

Op een verse reeks spionagefoto's is een ingepakte Chevrolet te zien die naast de elektrische Bolt een plekje krijgt toegewezen in de showrooms. Het gaat om een iets ruimer alternatief voor de Bolt. Hoewel de auto nog behoorlijk is gecamoufleerd, zijn er wel interessante details te zien. Onder meer de oplopende schouderlijn doet vermoeden dat we hier met een reeds bekend model te maken hebben.

In China brengt General Motors binnenkort de Velite 7 op de markt, een volledig elektrische compacte cross-over met techniek van de Bolt aan boord. Hoewel die auto nog niet officieel is gepresenteerd, werden de eerste foto's van het model begin dit jaar al wereldkundig gemaakt. De ruimtelijk ingestelde Bolt-broer die later dit jaar in de Verenigde Staten op de markt komt, lijkt dan ook niet veel meer te worden dan een eigen variant van die Velite 7.

Reken er dus op dat ook deze elektrische cross-over leverbaar wordt met een elektrische aandrijflijn die 204 pk en 360 Nm sterk is. Dankzij een 66 kWh accupakket komt de Bolt tegenwoordig volgens de Amerikaanse EPA-methode 416 kilometers ver. De Velite 7 is zo'n 10 centimeter langer dan de Bolt en de wielbasis is met 2,68 meter zo'n 8 centimeter langer. Ongetwijfeld is ook de op deze foto's zichtbare Chevrolet iets forser dan zijn broer. Een onthulling staat voor later dit jaar gepland.