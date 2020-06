Buick Velite 7 nu officieel

Begin dit jaar publiceerde AutoWeek al de eerste afbeeldingen van de Velite 7, een voor de Chinese markt bestemde EV waarvan Buick nu zelf een officiële afbeelding heeft gepresenteerd. De Velite 7 is een cross-over met een vrij hoge koets, die daarmee sterk doet denken aan de Amerikaanse Chevrolet Bolt en de Ampera-e die Opel inmiddels tegen fors gereduceerde prijzen in Nederland aanbiedt. Dat is ook geen enorme verrassing. Als GM-merk heeft Buick natuurlijk de mogelijkheid te graaien uit de onderdelenbak van zijn zustermerken en de Bolt/Ampera-e van een andere koets voorzien is natuurlijk een relatief goedkope manier om een nieuw model aan je gamma toe te voegen.

De Buick Velite 7 is technisch dus 'gewoon' een Bolt/Ampera-e en dat betekent dat ook de voor de Chinese consument bedoelde Velite 7 waarschijnlijk dezelfde volledig elektrische aandrijflijn krijgt die 204 pk en 360 Nm levert. De actieradius van de Bolt werd in 2019 overigens vergroot tot 416 kilometer, vastgesteld volgens de relatief nauwkeurige Amerikaanse EPA-meetmethode. Buick zelf spreekt van een NEDC-bereik van 500 kilometer. Die actieradius wordt mogelijk gemaakt door een accupakket met een capaciteit van 66 kWh, dat was voorheen 60 kWh. Het is niet bekend of de Chinese Buick Velite 7 het 60 kWh of het 66 kWh pakket krijgt. Geheel volgens Chinese traditie is de Velite 7 zo'n is tien centimeter langer dan zijn Westerse broertjes. Dat betekent dat de Chinese Buick 4,26 meter lang is. De wielbasis is met 2,68 meter zo'n 8 centimeter langer dan de reeds bestaande familieleden van de Velite 7.