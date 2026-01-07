De Ford Kuga PHEV was in 2024 al de populairste nieuwe plug-in hybride van Nederland en mag zich nu ook de populairste plug-in van 2025 noemen.

De Skoda Elroq was in 2025 met bijna 12.000 registraties de populairste nieuwe auto van Nederland. De Elroq wist de Kia EV3 te verslaan, terwijl die compacte Kia nipt de Tesla Model Y achter zich wist te houden. Elektrische auto's domineren de ranglijst. Toch weet de Ford Kuga PHEV een titel binnen te slepen. Net als in 2024 was de plug-in hybride Ford Kuga ook in 2025 de populairste nieuwe plug-in van Nederland.

Twee jaar geleden gingen er in Nederland 3.748 nieuwe Fords Kuga PHEV op kenteken, in 2024 eindigde de registratieteller op een riante 4.123 stuks. In 2025 zijn er maar liefst 5.023 fonkelnieuwe exemplaren van op kenteken gezet. Een record, in Kuga-land. In de totale lijst van alle vorig jaar in Nederland gekentekende nieuwe auto's, claimt de Ford Kuga PHEV daarmee een heel nette twaalfde positie. Niet gek voor een inmiddels zes jaar oud model.

De Ford Kuga PHEV is 243 pk sterk en is er vanaf €43.990. De 14,3 kWh accu is goed voor een elektrisch bereik van 69 kilometer.