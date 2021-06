Dat de bekende Nederlandse designer Niels van Roij bezig is met een eerbetoon aan een Ferrari-Shooting Brake uit de jaren zeventig, is al even bekend. Na eerdere schetsen krijgen we de auto nu voor het eerst echt te zien, al is hij nog lang niet af.

Niels van Roij Design, dat eens in de zoveel tijd een uniek kunststukje aan de wereld voorstelt, maakt momenteel een moderne versie van de Ferrari 365 GTB/4 Shooting Brake uit 1975. Waar het unieke origineel was gebaseerd op de Ferrari die in de volksmond bekendstaat als Ferrari Daytona, dient deze keer een Ferrari 599 GTB (2006-2012) als basis.

Eerder kregen we al meerdere keren schetsen voorgeschoteld van het laatste kunstwerkje van de Nederlandse coachbuilder, maar nu gaat het om het echte werk. Via Twitter deelt Niels van Roij een serie foto’s van een met klei bewerkte 599. Behalve de duidelijk opgehoogde achterkant - het is immers een shooting brake – is op dit kleimodel ook te zien wat er met de neus van de auto gaat gebeuren.

Dat is interessant, want daarmee wordt duidelijk hoe Van Roij de Daytona-neus wil laten terugkeren op de 599-basis. Het lijkt erop dat de motorkap iets hoger moet gaan sluiten. De ‘vangers’ van de kap worden dus hoger gemonteerd, zodat de voorkant van de motorkap in gesloten toestand hoger ligt dan bij een originele 599. De voorschermen moeten uiteraard worden aangepast op die nieuwe situatie en krijgen met de nodige opvulling ook een andere vorm.

Het ‘gat’ dat ontstaat onder de ‘geopende’ motorkap, biedt ruimte voor een Daytona-achtige lichtpartij. De originele 599-koplampen worden dan ook geheel geschrapt. Van Roij merkt op dat ook de koelopeningen achter het voorwiel er nog aan moeten geloven, maar dat is iets voor later in het proces. We houden jullie natuurlijk op de hoogte!