New York International Auto Show 2021 verplaatst naar augustus

De New York International Auto Show van 2021 heeft een datum. De beurs vindt van 20 tot 29 augustus plaats, vier maanden later dan gepland. Volgens de organisatoren is dit niet alleen gedaan vanwege de aanhoudende perikelen rondom het coronavirus, maar ook omwille van een uitbreiding van het beursgebouw.

Dit jaar ging de New York International Auto Show, net als vrijwel iedere andere internationale autobeurs, niet door. In eerste instantie zou de NYIAS in 2021 van 2 tot 11 april gehouden gaan worden in het Jacob K. Javits Convention Center, maar de organisatoren besluit daar nu toch van af te zien. Nu vindt de beurs eind augustus op dezelfde locatie plaats. In een statement laat Mark Schienberg, voorzitter van de Greater New York Automobile Dealers Association, weten dat dit besluit naast de situatie rondom het coronavirus nog een andere belangrijke reden heeft. "Nu krijgen we het uitgebreide Javits Center met een extra 100.000 'square feet' aan expositieruimte (9.290 vierkante meter, red.) tot onze beschikking," zegt hij. Daarnaast zijn volgens de voorzitter ook de faciliteiten van het congrescentrum verder verbeterd.

Volgens de organisatoren focust de beurs in New York zich met name op elektrische mobiliteit. Er zal zelfs een testbaan aanwezig zijn om nieuwe modellen van fabrikanten te proberen. Al met al lijkt het erop dat het najaar van 2021 behoorlijk gevuld gaat zijn met autobeurzen. De NAIAS, die oorspronkelijk in juni gepland stond, verkast namelijk naar september. In die maand opent de IAA in München eveneens zijn deuren. Uiteraard zijn ook deze nieuwe data weer volledig afhankelijk van hoe de situatie rondom het coronavirus zich in 2021 gaat ontwikkelen.