NAIAS voortaan toch in september

De North American International Auto Show (NAIAS) heeft wéér een nieuwe maand op de kalender gezet waarin autofabrikanten er hun waren kunnen uitstallen. De Amerikaanse autobeurs zal voortaan in september plaatsvinden. Daarmee is het de tweede keer in relatief korte tijd dat de NAIAS aangeeft op een ander moment dan gebruikelijk zijn deuren te openen.

De North American International Auto Show (NAIAS) vond traditioneel in januari plaats, maar in 2018 meldde de organisatie dat de show - geplaagd door de populariteit van de Consumer Electronics Show (CES) die ook in januari in Las Vegas plaatsvindt- toe was aan vernieuwing. Na de editie van 2019 zou de NAIAS niet meer in januari, maar in juni plaatsvinden. Vol in de zomer dus. Dit jaar zou de NAIAS voor het eerst in juni zijn deuren openen, maar uiteraard ging dat hele autofeest vanwege de coronacrisis niet door. De organisatie van de NAIAS maakt nu bekend dat de eerstvolgende editie van de jaarlijkse autobeurs voor volgend jaar niet in juni, maar in september gepland staat.

Het is echter niet incidenteel dat de NAIAS in september zal plaatsvinden. Volgens de organisatie is de septembermaand voor in ieder geval de komende drie jaar al contractueel vastgelegd als maand waarin de beurs is geopend. In september vindt ook de IAA plaats in München. Die autoshow wordt begin september gehouden, de organisatie van de NAIAS zegt derhalve de start van de Amerikaanse autobeurs daarom zo ver mogelijk naar het eind van de maand te hebben gepland. Op 28 september gaan de poorten van de NAIAS open, ze sluiten pas weer op 9 oktober.