New York International Auto Show toch afgelast

De lijst met afgelaste autoshows is weer langer geworden. De organisatie achter de New York International Auto Show zet toch een rode streep door de editie van dit jaar.

De New York International Auto Show was na de Autosalon van Genève de tweede grote internationale autobeurs die te lijden had onder de internationale coronacrisis. Waar de Zwitserse autobeurs werd afgelast, werd de New York International Auto Show in eerste instantie verplaatst van april naar augustus. Vandaag meldt de organisatie achter de Amerikaanse autoshow dat het feest ook in augustus niet door kan gaan.

De New York International Auto Show zou gehouden worden in het Jacob K. Javits Convention Center, een congrescentrum dat momenteel dient als noodhospitaal voor coronapatiënten. Hoewel er momenteel geen patiënten liggen, blijft de hal voorlopig als noodverziening ingericht. Derhalve is besloten dat de New York International Show dit jaar ook in augustus niet zal plaatsvinden. De eerstvolgende editie staat gepland voor volgend jaar. Tussen 2 en 11 april moet het congrescentrum wél in het teken staan nieuwe modellen en technologieën in autoland.