Nederlandse orderboeken Volkswagen ID.3 openen later

Een topman van Volkswagen liet eerder weten dat op 17 juni - of moeten we 'juno' zeggen - de definitieve orderboeken van de ID.3 zouden opengaan. Nu blijkt echter dat de Nederlandse klant nog iets meer geduld moet hebben.

De Nederlandse importeur laat weten dat “eind juli” de Nederlandse orderboeken opengaan. Navraag leert dat er geen probleem vanuit Volkswagen aan ten grondslag ligt: “In Nederland moesten we wat langer wachten, omdat in Nederland een auto pas verkocht mag worden zodra de typegoedkeuring bevestigd is. Dat is bij wet geregeld, en dat is niet in ieder land gelijk."

Volgens de importeur heeft deze maand vertraging geen invloed op de geplande levertijd. De eerste ID.3’s staan dus nog steeds bevestigd voor deze zomer. Met de maand juli achter ons lijkt het grootste gedeelte van de zomer achter ons, maar het moet volgens de woordvoerder geen probleem zijn: “Een specifieke afleverdatum van de eerste exemplaren hebben we echter nog niet.” De orderboeken worden geopend voor de ID.3 1st. Deze versie is al ‘uitverkocht’, want mensen konden zich vorig jaar al pre-orderen voor deze versie.

Op zijn eigen kanaal deelde Volkswagens bestuurslid Sales, Marketing & After Sales Jürgen Stackmann dat de eerste ID.3-klanten met een pre-order op 17 juni de hun wensen kunnen doorgeven. De rechtsgestuurde landen zouden vier weken later volgen.

Over die productie van de ID.3 deden veel geruchten de ronde. Door softwareproblemen zouden enkele duizenden reeds geproduceerde ID.3’s niet verkoopbaar zijn. Verschillende bronnen lieten weten dat de monsterklus die volgde “echt geen grap meer is” en er werden dan ook veel vraagtekens bij de geplande introductie van deze zomer gezet. Al die tijd hield Volkswagen echter de boot af en hield het merk vast aan de zomerintroductie.