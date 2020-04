Nederlandse importeurs: 'Eerder tekorten dan kortingen'

Een Duitse expert voorspelt dat fabrikanten en dealers bij onze oosterburen met enorme kortingen zullen komen als de coronacrisis over het hoogtepunt is. Navraag leert dat we dergelijke situaties in Nederland niet snel hoeven te verwachten.

Het Duitse Focus Onlinepubliceerde gisteren een interview met automarktexpert Professor Ferdinand Dudenhöffer. Hij stelde dat veel merkdealers met gigantische overschotten blijven zitten door de inzakkende automarkt door de coronacrisis. Hij zei dat het zelfs mogelijk is dat dealers met kortingen tot wel 50 procent kunnen komen. Nederlandse importeurs laten aan AutoWeek weten dat het in ons land die kant niet op zal gaan.

In Duitsland worden dealers verplicht om een x-aantal auto’s op voorraad te hebben. In Nederland worden auto’s pas aan de dealer geleverd als een klant er een besteld heeft. Volgens Jaguar Land Rover Nederland zit daar een heel groot verschil. “Bij het bestellen onze producten ligt de nadruk op 'build-to-order' en minder op verkoop uit voorraad.” De woordvoerder is dan ook eerder bang voor een tekort dan voor een overschot. “Daarbij heeft Jaguar Land Rover tijdig de fabrieken stil gezet om hoge voorraden te voorkomen. Wereldwijd gezien is er, mede door de heropening van de Chinese markt, ook eerder sprake van een tekort dan van een overschot van auto’s in Europa.”

Kia Nederland verwacht ook niet dat er dergelijke kortingen komen. Volgens Kia betreft het een wilde speculatie over de Duitse automarkt. “Net als altijd analyseren we onze markt continu en passen we ons aanbod daar doorlopend op aan. Wij verwachten dergelijke veranderingen niet.” Peugeot Nederland vindt het nog te vroeg om een oordeel te geven. “Wij volgen de marktontwikkelingen nauwgezet. Feit is dat de markt in Nederland nog niet zo heel sterk is gedaald in maart. Daarnaast ligt de productie in de fabrieken tijdelijk zo goed als stil.” Andere importeurs laten nog even op zich wachten met hun reacties.

In België werken dealers op soortgelijke wijze, waarbij auto’s op bestelling worden geleverd. In België wordt, zo blijkt uit navraag van Autofans, door diverse merken daardoor ook eerder een schaarste dan overschot verwacht. Men verklaart daar dat het uitstellen van een verkoop niet per se hoeft te betekenen dat er helemaal van de aanschaf afgezien wordt. Als de huidige situatie weer wat verbetert, rekent men erop dat er weer veel vraag naar nieuwe auto's zal ontstaan. Omdat fabrieken stil hebben gelegen, kunnen de wachttijden hierdoor wel eens oplopen.