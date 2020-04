'Enorme kortingen voor nieuwe auto's verwacht'

Dat zegt automarktexpert Professor Ferdinand Dudenhöffer tegen het Duitse Focus Online. In maart zakte de Duitse automarkt met 38 procent in. Voor de komende maanden wordt een nog grotere daling verwacht. Hierdoor blijven heel veel dealers met een immense voorraad zitten. In Duitsland worden dealers namelijk geacht om van ieder model een x-aantal exemplaren in te slaan om ze vervolgens te verkopen. Geheel anders dus in vergelijking met Nederland, waar auto’s puur op bestelling van klanten worden besteld.

Om toch van deze voorraad af te komen, verwacht Dudenhöffer dat dealers met gigantische kortingen komen. “De automarkt in Duitsland krijgt dit jaar met zeer gevoelige inzinkingen te maken. Je kunt de inzinkingen alleen verzachten met intelligente aanbiedingen.” De Duitser denkt dat vooral SUV’s met flinke kortingen weg gaan. Door een daling van de vraag naar de opgehoogde auto’s, is dat overschot al relatief groot.

Dudenhöffer refereert tegen het Duitse medium aan de zomer van 2017 toen via een milieubonus meer dan 30 procent korting op een nieuwe auto mogelijk was. “Nu zijn kortingen tot 50 procent niet ondenkbaar.” In Nederland lopen de kortingen naar verwachting minder heftig op, maar de kans is groot dat ook hier de dealers met verschillende acties alsnog klanten naar hun showrooms proberen te trekken.