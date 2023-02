'Nederlandse automobilisten zijn bijna beste ter wereld'

De Engelse prijsvergelijker Compare The Market concludeert dat Japanse automobilisten de beste ter wereld zijn. Nederland volgt op een zeer respectabele tweede plek. Op plek drie tot en met vijf vinden we Noorwegen, Estland en Zweden.

De term 'beste automobilist' moet je overigens met een gigantische korrel zout nemen. In het door Compare The Market uitgevoerde onderzoek wordt namelijk nauwelijks gekeken naar de daadwerkelijke rijvaardigheid van automobilisten. Het onderzoekt kijkt naar de vertraging op de weg, de kwaliteit van het asfalt, de maximale snelheidslimiet, het aantal verkeersdoden per 100.000 inwoners en naar aspecten als het het maximum toegestane alcoholpromillage en zelfs 'de sentimenten op sociale media.'

Volgens Compare The Market heeft Nederland na Singapore de beste wegen ter wereld en is het aantal verkeersdoden per 100.000 in Nederland net zo laag als in landen als Japan, Denemarken en Duitsland.

Thailand komt er in het onderzoek van Compare The Market ronduit beroerd van af. Volgens Compare The Market zijn automobilisten in Thailand de slechtste ter wereld. Het aantal verkeersdoden per 100.000 inwoners zou er op maar liefst 32 liggen. Peru volgt op plek twee in de lijst van landen met de slechtste automobilisten ter wereld. De top 5 bestaat verder uit Libanon, India en Maleisië. Tussen de tien slechtst scorende landen vinden onder meer de Zuid-Amerikaanse landen Argentinië en Brazilië.