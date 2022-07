Nederlandse automobilist geeft zichzelf een 7,7

De Nederlandse automobilist heeft een redelijk hoge pet op van zichzelf. Dat blijkt uit het Nationaal Automobilisten Onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Gaspedaal.nl en AutoTrack. Wel zijn 'we' blijkbaar agressief in het verkeer, want een meerderheid heeft het idee dat de agressie is toegenomen.

Je vindt vast van jezelf dat je best een goede automobilist bent. Dan ben je niet de enige. Nederlanders geven zichzelf gemiddeld namelijk een 7,7, zo blijkt uit het Nationaal Automobilisten Onderzoek. Daarvoor ondervroeg Panel Inzicht in opdracht van Gaspedaal.nl en AutoTrack 1.200 Nederlanders van 18 jaar of ouder. Opvallend is dat mannen zich hoger inschatten dan vrouwen. De mannen geven zichzelf gemiddeld een 7,9, de vrouwen een 7,5. 3 procent van de automobilisten geeft zichzelf een 10. Slechts 5 procent geeft zichzelf een onvoldoende.

De ondervraagden, volgens de onderzoekers representatief voor de Nederlandse bevolking, zijn minder optimistisch over de kansen om opnieuw te slagen voor het theorie- en praktijkexamen. 35 procent weet niet zeker het theorie-examen opnieuw te halen of weet zelfs zeker dat dit niet gaat lukken. Bij het praktijkexamen denkt 22 procent het mogelijk of zelfs zeker niet te halen.

Agressie in het verkeer

Hoewel we best een hoge pet op hebben van ons kunnen in het verkeer, geldt dat niet voor het gedrag van anderen. Maar liefst 66 procent van de ondervraagden heeft het gevoel dat agressie in het verkeer ten opzichte van vorig jaar toegenomen is. Een iets kleiner deel (57 procent) ergert zich flink hieraan. Behalve agressie in het verkeer zijn er ook enkele typische misdragingen die de meeste ergernis oproepen. Zo geeft 63 procent zich te ergeren aan bumperklevers en 60 procent aan telefoongebruikers. Mensen die te snel rijden roepen vooral bij vrouwen ergernis op. Overigens ergeren meer mensen zich aan hardrijders (46 procent) dan aan mensen die te langzaam rijden (41 procent). 9o procent van de ondervraagden zegt zelf zich meestal of zelfs altijd te houden aan de maximumsnelheid.

Snel naar vakantiebestemming

Er zit ook een actueel haakje aan het onderzoek. Er werd namelijk ook gekeken naar de keuzes die Nederlandse automobilisten maken als ze met de auto op vakantie gaan. Niet voor niets: uit het onderzoek blijkt dat momenteel maar liefst twee derde van de Nederlanders het liefst met de auto op vakantie gaat. Dat is een opvallende verandering, want begin 2020 stootte de vliegvakantie de autovakantie nog van de eerste plaats. De hoofdreden voor deze verandering laat zich raden: de chaos op de vliegvelden, met de lange wachtrijen en de geannuleerde vluchten.

Als we eenmaal met de auto op vakantie gaan, zijn we zowel verstandig als onverstandig bezig. Uit het onderzoek blijkt dat een behoorlijk deel van de vakantiegangers zaterdag vermijden als reisdag. Verstandig, gezien de beruchte Zwarte Zaterdagen. Zondag is het populairste alternatief (26 procent), gevolgd door vrijdag (21 procent). Minder verstandig is de manier waarop we richting onze bestemming willen. Dan gaat het vooral over het gebrek aan tussenstops. Gaspedaal.nl en AutoTrack onderstrepen het advies om elke twee uur een rustpauze in te lassen, maar 41 procent blijkt dit advies niet op te volgen. Potentieel gevaarlijk, stelt gedragsdeskundige Stijn de Vries van Behavior Change Group: "We hebben niet door dat onze scherpte in de auto afneemt, waardoor we het gevoel hebben dat we nog wel langer kunnen doorrijden.”