Nederland heeft meeste laadpunten van alle EU-landen

In Nederland staan de meeste laadpunten dan in welk ander land van de Europese Unie dan ook. Bijna 30 procent van alle laadpunten in de Europese Unie staat in ons land, zo blijkt uit onderzoek van de European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA).

Het aantal elektrische auto's in Nederland neemt jaarlijks toe en dus is ons land bezaaid met laadpunten. Hoewel de groei van het aantal laadpunten achterblijft bij het toenemende aantal elektrische auto's met als gevolg dat de druk op openbare laadpunten toeneemt, mogen we in onze handen knijpen. Nederland beslaat weliswaar slechts 0,8 procent van het grondgebied van de Europese Unie, maar in ons land staat bijna 30 procent van alle laadpunten in de Europese Unie.

Uit onderzoek van ACEA blijkt dat er in Nederland 90.284 laadpunten voor EV's of plug-in hybrides zijn. Daarmee blijft Nederland de nummer twee in de lijst op ruime afstand voor. De tweede positie is namelijk voor Duitsland dat 59.410 laadpunten telt. Nederland en Duitsland zijn samen goed voor 48,8 procent van de laadpalen in de Europese Unie. Plekken drie, vier en vijf zijn achtereenvolgens voor Frankrijk, Zweden en Italië. Op Cyprus zijn de minste laadpunten te vinden (57 stuks).

Volgens ACEA is het aantal laadpunten in de Europese Unie in vijf jaar tijd met 180 procent toegenomen tot 307.000 stuks, al blijft dit achter bij de vraag naar laadpalen. Volgens de organisatie zouden er in 2030 in de Europese Unie 6,8 miljoen publieke laadpunten nodig zijn. Dat betekent dat het aantal laadpunten de komende acht jaar dus met factor 22 moet toenemen. Daarbij neemt ACEA wel een tweedeling waar tussen het westen van de Europese Unie en de meer centraal en oostelijk gelegen EU-landen. Om dat te illustreren: Roemenië is zes keer groter dan Nederland, maar is slechts goed voor 0,4 procent van alle EU-laders. In Noorwegen - dat als niet-EU-lidstaat niet in het onderzoek van ACEA voorkomt - zijn momenteel zo'n 17.000 publieke laadpunten.

In Nederland zijn elektrische auto's inmiddels goed voor zo'n 20 procent van de nieuwverkopen. Omstreeks 2030 zijn er ongeveer 2 miljoen elektrische auto's in Nederland. Uit een becijfering van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur blijkt dat er in 2030 om en nabij de 1,7 miljoen laadpunten in Nederland nodig zijn.

Top 5 EU-landen met de meeste laadpunten

Land Aantal 1 Nederland 90.284 2 Duitsland 59.410 3 Frankrijk 37.128 4 Zweden 25.197 5 Italië 23.543

Top 5 EU-landen met de minste laadpunten